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04 Haziran 2018 17:30

Bahçelievler’de erzak kolileri ihtiyaç sahiplerinin adresine teslim ediliyor

Bahçelievler Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla her yıl geleneksel olarak sürdürülen, ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak kolisi dağıtımı devam ediyor.

Bahçelievler’de erzak kolileri ihtiyaç sahiplerinin adresine teslim ediliyor

04 Haziran 2018 17:30


Bahçelievler genelinde oturan ve maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara yapılan erzak yardımları belediye tarafından oluşturulan ekipler tarafından adreslerine kadar gidilerek kendilerine teslim ediliyor.


Geleneksel olarak 14 yıldan beri aralıksız olarak ihtiyaç sahiplerine erzak kolisi dağıttıklarını belirten Belediye Başkanı Osman Develioğlu, "Ramazan ayı nedeniyle yaptığımız bu yardımlarımızı vatandaşlarımızı yormadan ve onların onurlarını zedelemeden, en önemlisi de izdihama meydan vermemek için en uygun koşullarda evlerine kadar giderek yapıyoruz. Bu uygulamamızdan dolayı halkımızdan da olumlu tepkiler alıyoruz” dedi.


Öte yandan Ramazan ayının başından itibaren devam eden dağıtımlarda bu güne kadar yaklaşık 15 bini aşkın aileye erzak dağıtımı gerçekleştirildiği kaydedilirken, Ramazan sonuna kadar bu sayının 25 bini aşmasının hedeflendiği bildirildi.




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