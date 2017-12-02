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02 Aralık 2017 02:50

Bahçelievler’de iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Bahçelievler’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Bahçelievler’de iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

02 Aralık 2017 02:50

Yaralanan kişi kendi aracıyla olay yerinden uzaklaştı. Aracın bulunduğu yere gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.


Olay 01.30 sıralarında Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi, Siyavuşpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada bir kişi yaralandı. Yaralanan kişi kendi aracıyla ola yerinden uzaklaştı. Uzaklaşan kişinin ilk müdahalesi olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapıldı. İlk müdahalenin ardından yaralı çevrede bulunan hastaneye kaldırıldı. Silahlı kavga sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme yapan ekipler kaçan şüpheliler için çalışma başlattı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




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