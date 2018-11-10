Bahçelievler'de iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı

İstanbul (İha) – Bahçelievler'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgayı ayırmaya çalışan bir polis memuru yaralandı. Kavgada yaralanan 2 kişi ve 1 polis memuru tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Bahçelievler Mahmut Bey Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. İki grubun birbirine girdiğini görerek panikleyen vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Gelen ihbar üzerine olay yerine özel harekat ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Silahlı kavgaya müdahale eden bir polis memuru gruplardan açılan ateşle yaralandı. Kavgada yaralanan 2 kişi ve yaralı polis memuru sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alınırken, olayda kullanılan 2 tane silah ele geçirildi.

Öte yandan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı polis Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı polis hastanede ameliyata alındığı öğrenildi.