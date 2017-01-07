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07 Ocak 2017 17:22

Bahçelievler’de kış çalışmaları

Bahçelievler’de kış çalışmaları

07 Ocak 2017 17:22

Bahçelievler Belediyesi vatandaşların olumsuz bir durumla karşılaşmaması için karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
İstanbul genelinde dün akşam saatlerinde başlayan ve gece etkisini arttırarak devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde kar küreme ve tuzlama çalışması yapan Bahçelievler Belediyesi kar mücadelesi çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler aralıksız çalışıyor
Dün saat 14.00’te başlattıkları çalışma sayesinde ara sokaklar dâhil tüm ana arterlerde şu dakikaya kadar hiçbir sıkıntı yaşanmadığını belirten Belediye Başkanı Osman Develioğlu, “Belediyemizin tüm iş makinelerini ve tuzlama robotlarımızı yeteri kadar personelimizle birlikte seferber ettik, yeteri kadar tuz stokumuz var, kamyonlarımız tuz yüklü halde ilçemizin değişik noktalarında çalışıyor. 24 saat esasına göre aralıksız devam edecek çalışmalarda özellikle yaya üst geçitleri, yaya kaldırımları, sağlık kurumları, kamu binaları ve ibadethane önlerinde tuzlama çalışması yaparak vatandaşlarımızın kar ve buzlanmadan etkilenmemesine özen gösteriyoruz” dedi.

Sokak hayvanları unutulmadı
Öte yandan, ilçedeki sokak hayvanları ve kuşlar için de veterinerlik bürosuna bağlı ekiplerin sokak ve caddelerde hayvanlara gıda desteğini dün akşamdan itibaren kış mevsimi boyunca sürdüreceği bildirildi. İlçenin değişik noktalarındaki beslenme odaklarında, evcilleşmiş sahipsiz sokak kedi ve köpeği için yem dağıtımı yaptıklarını belirten veterinerlik bürosu yetkilileri, sokakta sahipsiz hayvan besleyen hayvanseverlere de kendilerine bildirmeleri halinde yem desteğinde bulunabileceklerini bildirdiler.



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