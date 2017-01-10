Bahçelievler’de kömür sobası can aldı

Bahçelievler’de 3 katlı bir binanın giriş katında kömür sobasından çıkan yangın sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Bahçelievler Ali Fuat Paşa caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın giriş katında sabah saatlerinde kömür sobasından kaynaklı yangın çıktı. Çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri daire içerisinde inceleme yaptığı sırada iki kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Bunun üzerine yangının çıktığı eve savcı çağrıldı. Savcı ve polis ekipleri hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri üzerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.