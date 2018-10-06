Bahçelievler'de motosiklet kazası kamerada

İstanbul Bahçelievler'de direksiyon hakimiyetini kaybederek yere düşen bir motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi. Kazanın şokunu atlatan sürücü motosikletini alarak olay yerinden uzaklaşırken, kaza kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Bahçelievler Yenibosna Mahallesi 29 Ekim Caddesi üzerinde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, saat 13.00 sıralarında cadde üzerinde kasksız bir şekilde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek yola devrilip, metrelerce sürüklendi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ve seyir halinde olan başka bir motosiklet sürücü de yaralının yardımına koştu. Yaşadığı şoku atlatan sürücü, bir süre sonra ayaklanarak olay yerinden uzaklaşırken, kaza anı ise kameraya yansıdı.