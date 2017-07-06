Bahçelievler’de narkotik denetimi

İstanbul Polisi Bahçelievler’de boş araziler ve parklarda çok sayıda polisin katılımıyla narkotik denetimi gerçekleştirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa düzenlenen ve çok sayıda polisin katıldığı denetimler de boş araziler ve parklar didik didik aranırken şüpheli görülen şahıslara da Genel Bilgi Toplama (GBT) uygulandı. Denetimler esnasında bir şahıs polis ekiplerini görünce kaçmaya çalıştı ancak kısa sürede ekipler tarafından yakalandı. Şahısta yapılan aramada suç unsuruna rastlanmadı.