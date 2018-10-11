Bahçelievler'de okulda çıkan yangın paniğe neden oldu

Bahçelievler'de Şair Zihni Ortaokulunda yangın çıktı. Yangın esnasında okulda bulunan 900 öğrenci tahliye edilirken, veliler okula akın etti.

Yangın, İstanbul Bahçelievler Şirinevler Mahallesi'nde bulunan Şair Zihni Ortaokulunda meydana geldi. Bodrum katındaki elektrik saatlerinden çıkan yangında okulu dumanlar kapladı. Dumanı fark eden öğretmenler, içeride bulunan yaklaşık 900 öğrenciyi tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri de dumandan etkilenen öğrencilere müdahalede bulundu. Bir itfaiye eri dumandan etkilenen öğrenciyi kucağına alarak ambulansa taşıdı. Okulda yangın çıktığını öğrenen veliler okula akın etti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Okul bahçesinde bekletilen öğrenciler de kapıda bekleyen aileleriyle buluştu. Yangından korkan bazı veli ve öğrencilerin ağladığı görüldü.

“Öğretmenlerimiz ve tiyatroda oynayan oyuncular bizi dışarıya çıkarttı”

Çok korktuğunu ifade eden Merve Ün adlı öğrenci, “Yangın konferans odasının yanında bulunan elektrik odasında çıktı. Biz o esnada tiyatro izliyorduk. Herhalde odadaki elektrik kabloları yandı. Bizi okuldan dışarıya öğretmenlerimiz ve tiyatroda oynayan kişiler çıkarttı” diye konuştu.

Cemile Genç isimli veli ise, “Çocuğum çok şükür. Çocuklarımız çok korktu, biz de korktuk. İnşallah bir daha böyle bir olay yaşanmaz” dedi.