İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bahçelievler'de ortaokulda yangın

Bahçelievler’de bulunan bir ortaokulda elektrik panosunda yangın çıktı.

Bahçelievler'de bulunan bir ortaokulda elektrik panosunda yangın çıktı. Dumandan etkilenen 1 öğrenci itfaiye erinin kucağında dışarı çıkarılırken, veliler okula akın etti.


Olay, Bahçelievler'de bulunan bir ortaokulda meydana geldi. Okulun elektrik panosunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine ihbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen 1 öğrenci itfaiye erinin kucağında dışarı çıkarılırken diğer öğrenciler de tahliye edildi.


Olayı duyan veliler okula akın etti. Yetkililer sakin olunması konusunda sürekli anonslar yaparken, öğrencilerin panik yaşadığı görüldü.


Öte yandan, yangın kontrol altına alınırken dumandan etkilenen öğrenciler ambulanslarda tedavi altına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.