Bahçelievler'de seyyar tabla kavgası: 17 gözaltı

Bahçelievler'de seyyar tabla açma yüzünden 2 grup arasında çıkan kavgada 1'i polis 5 kişi yaralandı. Polis ekipleri olaya karışan 17 şüpheliyi gözaltına alırken, göğsünden silahla yaralanan polisin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 23.10 sıralarında Bahçelievler Kocasinan Mahmutbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akaryakıt istasyonunun yakınlarında iki grup, seyyar tabla açma yeri nedeniyle tartışmalara başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine her iki taraftan 17 kişi birbirine girdi. Kavganın caddeye taşması üzerine vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekip, birbirine silahla ateş açan iki gruba müdahale etti.

Polis memuru göğsünden yaralandı

Müdahale esnasında Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğinde görevli polis memuru Erdinç F. göğsüne isabet eden kurşunla yaralandı. Polisin yaralanması üzerine olay yerine ilçe emniyete bağlı tüm unsurlar sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerden bir komiser yardımcısı havaya ateş açarak grubun dağılmasını sağladı. Sokak aralarına kaçan şüphelilerin peşine düşen polis, 17 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Olay sonucunda ise polis memuru ile beraber Oktay A., Mehmet Ç., Suat O. ve Mehmet Ç. hastanede tedavi altına alındı. Memurun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

17 şüpheli gözaltına alındı

Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe ekiplerinin yakaladığı şüphelileri işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti. Şubede çıkartılan şüphelilerin birçoğunda aralarındaki kavga nedeniyle yaralanma olduğu görüldü. Ayrıca olayla ilgili 4 tabanca ise yine ilçe ekipleri tarafından ele geçirildi.