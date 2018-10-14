İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bahçelievler'deki patlamanın şiddeti havanın aydınlanmasıyla gün yüzüne çıktı

Bahçelievler’de sabaha karşı yaşanan patlamanın şiddeti, havanın aydınlanmasıyla gün yüzüne çıktı.

Bahçelievler'de sabaha karşı yaşanan patlamanın şiddeti, havanın aydınlanmasıyla gün yüzüne çıktı.


Bahçelievler'de sabaha karşı bir lokantada patlama meydana gelmişti. Polisin olaya yönelik araştırmaları sürerken, patlamanın şiddeti havanın aydınlanmasıyla gün yüzüne çıktı. Patlamada lokanta harabeye dönerken, çevrede pek çok cam parçası ve lokantadan sıçrayan malzemeler olduğu görüldü. Polis olay yerine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de patlamanın nedenini araştırmak için çalışmalarını devam ettiriyor.


Patlamada can kaybı olmadığını söyleyen dükkan sahibi Muzaffer Belik “Sabah saat 05.00'e doğru olay gerçekleşiyor. Doğalgaz ekipleri ve polis inceliyor. Neticeyi onların incelemesi sonucu alacağız. Patlama olmuş sabaha karşı. Benim saat 08.00'de haberim oldu. Can kaybı yok, sadece mal kaybı var. Önemli olan can kaybı olmasın. Şüphelendiğim bir şey yok. Araştırma sonucu ortaya çıkar“ dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.