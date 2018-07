Bahçeşehir Koleji Portekiz’den madalyalarla döndü

21-27 Temmuz tarihleri arasında Portekiz Lizbon’da düzenlenen Uluslararası Fizik Olimpiyatları’nda (Ipho), Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi 12’inci sınıf öğrencileri Cem Arda Tepe (Altın), Artun Bayer(Gümüş), 11’inci

sınıf öğrencisi Alkın Kaz (Gümüş), 10’uncu sınıf öğrencisi Yunus Emre Parmaksız (Gümüş) madalya ile ülkemize döndü.

Milli takıma öğrenci kazandırmanın mutluluğu

Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi bu yıl Vietnam’da gerçekleşen Asya Fizik Olimpiyatları’nda ülkemizi temsil eden 8 kişilik milli takıma 5 öğrenci; Rusya’daki Avrupa Fizik Olimpiyatları’nda ve Portekiz’deki Uluslararası Fizik Olimpiyatları’nda temsil edecek 5 kişilik milli takımımıza 4 öğrenci kazandırmanın mutluluğunu yaşadı. 2006 yılından beri olimpiyat çalışmalarını fizik dalında Prof. Recep Dimitrov önderliğinde sürdüren Bahçeşehir Koleji, ulusal ve uluslararası alanda birçok başarı elde ediyor. Uluslararası alandaki fizik olimpiyatlarında ülkemize toplamda 3 altın, 14 gümüş, 11 bronz madalya kazandıran Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri; MIT, Stanford, Brown, UPenn gibi dünyanın en iyi üniversitelerine tam burslu olarak kabul alarak eğitimlerini devam ettiriyor ve kariyerlerine Oracle, Microsoft ve NVIDIA gibi dünyanın öncü şirketlerinde başlıyorlar.

Türkiye’de Bilim Olimpiyatları

Yarım yüzyılı aşkın süredir dünya çapında düzenlenen bilim olimpiyatları etkinlikleri her yıl ülkelerin en parlak zihinlerini bir araya getiriyor. Ülkemizde bulunan yaklaşık 12 bin liseden uzun eleme süreçlerinde seçilen toplam 5 öğrenci de Türkiye’yi temsilen her yıl yurt dışında farklı ülkelerde düzenlenen yarışmalarda bayrağımızı temsil ediyorlar. Bir hafta süren bu etkinlikler çerçevesinde düzenlenen sınavlarda öğrenciler, alanlarındaki önemli gelişmeleri incelerken aynı zamanda tıpkı kendileri gibi dünyanın dört bir yanından gelen genç bilim insanları ile tanışma, kültürel ve bilimsel etkileşimlerde bulunma fırsatına erişiyorlar. Geleceğin teknolojisine yön vermek isteyen ülkeler, bu öğrencilere üniversitelere sınavsız geçiş hakkı ve üniversite hayatı boyunca verilen karşılıksız burslar gibi sayısız avantajlar sağlıyor. Türkiye’de olimpiyatlar TÜBİTAK tarafından her yıl dört aşamalı olarak düzenleniyor. Ülke genelinde düzenlenen Birinci Aşama sınavında başarılı olan 50 öğrenci TÜBİTAK Ulusal Bilim Olimpiyatları Yaz Kampı’na davet ediliyor ve bu kampta, alanında uzman akademisyenler tarafından anlatılan dersleri dinleme şansı elde ediyorlar. Bu kampın ardından Aralık ayında gerçekleştirilen İkinci Aşama sınavında her dalda öğrenciler madalyalar, burs ve ek puan ile ödüllendiriliyor. Sonrasında gerçekleşen Kış Kampı, 3 ve 4’üncü aşama sınavları ile her branşta uluslararası yarışmalarda ülkeyi temsil edecek 4-6 kişilik milli takımlar oluşturuluyor.

Google, Amazon gibi dünya devlerinde kariyerlerini sürdürüyorlar

Türkiye’de STEM eğitiminin uygulandığı ilk lise olma özelliğini taşıyan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri, 2006 yılında açılan ilk kampüsünün ardından Türkiye genelinde açılan yeni kampüslerle 2018-2019 eğitim öğretim yılına 14 kampüsle başlıyor. Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri, Bahçeşehir Koleji ve Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğiyle bu okul için özel olarak hazırlanan ve MEB tarafından onaylanan müfredatıyla 2006 yılından bu yana Türkiye’de fen ve teknoloji eğitimine yeni bir bakış açısı getiriyor. Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri mezunları M.I.T., Stanford, Yale gibi dünyanın saygın üniversitelerinden burslu kabul alıyor; kariyerlerine Google, Amazon gibi dünya devi firmalarda başlıyor.