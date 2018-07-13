Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü, Süper Lig ateşini yaktı

Türkiye Basketbol Ligi’nin geçtiğimiz sezon kurulan ve ligin en iddialı takımı olan Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü, ilk senesinde yakaladığı Federasyon Kupası Şampiyonluğu ve play-off finali oynama başarısı ile basketbol camiasının en dikkat çeken ekiplerinden biri oldu. Türkiye Basketbol Ligi’ni ikinci bitirerek ilk senesinde elde ettiği bu başarıları karşılıksız kalmayan Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü, Eskişehir Basket’in lig haklarından vazgeçmesiyle tekrar Süper Lig’e yükselme şansını elde etti.

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı’nın, Süper Lig dinamiklerini yükselteceği, ligin en çok konuşulacak takımlarından olacağı sinyallerini şimdiden verdi.