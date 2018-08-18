Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü’nde sağlık kontrolleri yapıldı

Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, Hakan Yapar, Yiğitcan Turna, Ata Kahraman, Fatih Cantitiz, Hadi Özdemir, Can Altıntığ, Alper Özcan, Marcus Slaughter, Andy Rautins, Quino Colom, Chris Babb, Dj White, Emir Preldzic Bahçeşehir Üniversitesi Medical Park Hastanesi sponsorluğunda bir dizi sağlık testine tabi tutuldu.

Detaylı kan tetkikleri yapılan oyuncuların, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edilip, akciğer ve kardiyak testleri ile radyolojik kontrollerden geçirildi.

Kulüp, sezon hazırlıklarına Düzce’de yer alan Topuk Yaylası tesislerinde yapacakları kampla başlayacak.