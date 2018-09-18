Bahçeşehir Kolejinden 11 yeni öğretim programı ile üniversite düzeyinde eğitim

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasına az bir zaman kala Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri, 2018-2019 eğitim-öğretim yılıyla birlikte 11 yeni öğretim programını müfredatlarına eklediklerini bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından onaylanan bu yeni 11 dersin, öğrencilerin gelişimi ve yeteneklerini destekleyecek nitelikte olduğu kaydedildi.

Öğrencilerini 21. yüzyıl becerilerini temel alarak geleceğin liderleri, geleceğin bilim insanları olarak yetiştirme fikriyle eğitim ve öğretim içeriklerini planladıklarını ifade eden Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, “2006 yılında Türkiye'nin ilk STEM okulu olarak açılan fen ve teknoloji lisemizde disiplinler arası yaklaşımı temel alarak proje odaklı gerçekleştirdiğimiz öğrenme ortamlarında, öğrencilerimizi çok yönlü bilim insanları olarak yetiştiriyoruz. Bu hedefle fen ve teknoloji liselerimize özel eğitim öğretim programları uyguluyoruz. Nitekim bu yıl 'Modern Hava Araçları', 'Endüstri 4.0', 'Veri Yapıları ve Algoritmaları', 'Web Programlama' gibi 11 farklı öğretim programını Talim Terbiye Kurulu'nun onayına sunduk ve bugün kabul edildiğinin haberini aldık. Liselerimizde uygulamaya başlayacağımız bu 11 farklı program, üniversite düzeyinde yeterliliklerden oluşuyor. Örneğin Malzeme Bilimine Giriş dersimiz, ilgili alanın birinci sınıfında üniversitede açılan bir program. Biz bu dersi fen ve teknoloji liselerimizde 11. ve 12. sınıflara seçmeli ders olarak sunuyoruz. Böylelikle öğrenci, daha lisedeyken üniversitede alınan becerileri ve yeterlilikleri çok daha erken yaşta deneyimleme ve öğrenme fırsatını yakalamış oluyor” dedi.

"İhtiyaç analizi dahilinde öğretim programlarımızı geliştirdik”

11 farklı öğretim programının ders olarak sunulmadan önce yoğun bir hazırlık sürecinden geçtiğini söyleyen Dr. Aslan, "Fen ve teknoloji liselerimizde bu programları uygulamadan önce bir ihtiyaç analizi gerçekleştirdik. Öğrenme ortamlarımızı dikkate alarak öğrencilerimizin yaş düzeyine göre bilişsel ve duygusal özelliklerini temel alarak gerçekleştirdiğimiz bu ihtiyaç analizi sonrasında liselerimizde çok değerli hocalarımız, fen ve teknoloji liselerimizde görev yapan öğretmenlerimiz, program geliştirme uzmanlarımız, ölçme ve değerlendirme uzmanlarımız ve öğrencilerimiz ile 11 farklı öğretim programımızın geliştirme sürecini tamamladık” şeklinde konuştu.

“Teknolojiye yön veren liderler yetiştirmeyi hedefliyoruz”

Bu program ile birlikte hedeflerinin neler olduğunu da anlatan Dr. Aslan, “Biz kurum olarak bilim ve teknolojinin çok hızlı ilerlediğinin bilincindeyiz ve buna göre eğitim alanında yeniliklerin takipçisiyiz. Şu an adını dahi bilmediğimiz birçok meslek, 10-15 yıl sonra ortaya çıkacak. Bu nedenle öğrencilerimizi geleceğin mesleklerinin gerektireceği yeterlilikler neyse o becerilere yönelik yetiştiriyoruz. Amacımız öğrencilerimizin bu program sonrasında gelişen ve değişen dünyada farklı düşünme becerilerine sahip olmaları ve teknolojiyi sadece bir boyutuyla değil birçok boyutuyla ele alabilmeleridir. Öğrencilerimizin robotik, algoritma, veri yapılarında ve veri analizi konularında çok boyutlu gelişimlerini hedefliyoruz. Bununla birlikte mezunlarımızın sadece teknolojiyi kullanan değil, teknolojiye yön veren bireyler olmaları bizim için çok önemli. Bu anlamda Türkiye'de ve dünyada teknolojiye yön verecek liderler yetiştirmek üzere eğitim öğretim ortamlarımızı geliştirmeyi sürdüreceğiz” ifadelerinde bulundu.

“Derslerimiz, Milli Eğitim Bakanlığının havuzunda yer alıyor”

Uyguladıkları yeni öğretim programını aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığının ders havuzuna da dâhil ettiklerini kaydeden Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi Okul Müdürü Tolga Yıldız ise şu ifadelerde bulundu:

"Biz eğitimde sürekli yenilik peşindeyiz. Eğitimde gelinen noktada bu zamana kadar neler yapıldığını sorgulamamız gerekiyor. Dünyada nerede olduğumuza ve ülkemize kaç patent kazandırdığımıza, dünyada ilk 500 marka arasında kaç tane markamız olduğuna bakmamız lazım. Bunun için eğitimimizi bu hedefle planlamamız gerekiyor. Eğitim içeriğinde kalitenin üzerinde önemle durmamız gerekiyor. Markalaşmayı okullarda anlatmak gerekiyor. Okullarda öğrencilere patent alma konularında kazanımlar vermeliyiz. Bizler okullarımızda bunları yapıyoruz. Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerinde 2006'dan bu zamana kadar dünyada hangi alanlarda hangi disiplinler öğretiliyorsa biz de öğrencilerimize onları veriyoruz. Her yıl bu dersler üzerinden revizeler yapıyoruz. Okullarımızda uyguladığımız yeni derslerimizi aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığının havuzuna da veriyoruz. Hazırladığımız derslerimiz sadece bizim okullarımızda değil devlet okullarında da kullanılıyor. Bu bizim için çok kıymetli. Nitekim öğrencilerimiz, insansız hava araçları ve robotikle ilgili iki öğretim programı yazdı. Öğretmenlerinin liderliğinde liselerdeki milyonlarca arkadaşlarının okuyabilecekleri, kendilerinin de istifade ettikleri ve faydasını gördükleri programları yayacaklar. Bununla gurur duyuyoruz. fen ve teknoloji liseleri bizim için çok önemli bir proje ancak yalnızca bizim için değil, ülkemizdeki fen eğitiminin dönüşümü için, geleceğin bilim ve teknoloji üreten ülkeleri arasında yer almamız için de önemli” diye konuştu.