Bahçeşehir Koleji'nin Cumhuriyet gençlerinden 29 Ekim konseri

Bahçeşehir Koleji öğrencileri, Cumhuriyetin 95'inci yılı şerefine hazırladığı “Cumhuriyet Gençleri Konseri” ile gönülleri fethetti.

Bahçeşehir Koleji'nin geleneksel hale getirdiği “Cumhuriyet Gençleri Konseri” büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Maslak Tim Show Center'da gerçekleşen konserde 300 kişilik öğrenci korosu ve dans grubu yer aldı. “Kahramanlar” temasıyla, Cumhuriyetin 95'inci yılına özel sunumların ve dans gösterilerinin düzenlendiği konser, 2 bini aşkın izleyiciden tam not aldı. Öğrencilerin Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türküleri seslendirdiği konser “Kahramanlar” temasıyla hazırlandı. Kurtuluş Savaşı kahramanlarının yaşamlarının tiyatro sanatçısı Cem Kurtoğlu'nun anlatımıyla aktarıldığı konserin açılış konuşmasını gerçekleştiren Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Cumhuriyeti biz kurduk, onu siz yaşayacaksınız' sözüne hatırlatmada bulunarak, “Ne mutlu ki nesiller boyu bu vasiyete sahip çıktık ve bugün bir asra yaklaştı Cumhuriyetimiz” dedi.

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ile Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan'nın da katıldığı konser öncesi öğrencilerin 29 Ekim'e özel hazırlamış oldukları eserler sergilendi.

“Cumhuriyetle çocuklar eğitime eşit şartlarda kavuştu”

Konserin açılış konuşmasını gerçekleştiren Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Cumhuriyeti biz kurduk, onu siz yaşatacaksınız' sözüne hatırlatmada bulunarak, “Ne mutlu ki nesiller boyu bu vasiyete sahip çıktık ve bugün bir asra yaklaştı Cumhuriyetimiz. Gururla söylüyorum ki; biz de yarım asırlık bir eğitim kurumu olarak, öğrencilerimizi hep bu sorumluluğun bilincinde yetiştirdik ve yetiştirmeye devam ediyoruz. Cumhuriyet bir seferberliktir. O seferberliğin ilan edildiği en önemli alanlardan birisi de eğitimdir. Cumhuriyet ilan edildikten sonra Anadolu'nun her vilayetindeki her çocuk eğitime eşit şartlarda kavuştu. Biz de o zor şartlarda bu olanakları sağlayanların torunları olarak, hiçbir okulumuzu birbirinden ayırmıyor, var gücümüzle çalışıyor ve kaliteli eğitimi yurdun dört bir tarafına ulaştırmak için gayret ediyoruz. Cumhuriyetin emanet edildiği gençlere bağımsızlığımız için verilen mücadeleyi anlatmak bir yana; o gençleri bilimle, sanatla, sporla ve teknolojiyle buluşturmak ve Cumhuriyetimizin kazanımlarını geleceğe taşımak boynumuzun borcudur” dedi.

“Muasır medeniyet hedefinden asla vazgeçmeyeceğiz”

Konuşmasında öğrencilere ve velilere seslenen Yücel, “Şunu da çok iyi bilmenizi isterim ki her geçen gün dünyamız, beklentilerimiz ve sistemler değişiyor. Ama biz ne olursa olsun tek bir şeyden asla vazgeçmeyeceğiz; o da, Atatürk'ün bize işaret etmiş olduğu muasır medeniyet hedefine ulaşmaktır. Cumhuriyet'in 95. yılında bizi bağımsızlığa kavuşturan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve yol arkadaşlarını gururla, minnetle ve saygıyla anıyorum” diye konuştu.