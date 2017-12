Bahçeşehir Üniversitesi’nden Kadın Hakları Paneli

Dr. İpek Altınbaşak Farina, “Türkiye’de 1934 tarihinde dünyanın üst sıralarında yer alan kadının temsil edilme oranı, karar verme mekanizmaları ve kadın hakları kullanımında gerileme yaşıyoruz” dedi.

Türkiye de kadına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin üzerinde seksen üç yıl geçti. Bu kapsamda Bahçeşehir Üniversitesi’nde “Atatürk ve Kadın” başlıklı bir söyleşi düzenlendi. Bu anlamlı günün yalnızca bir gün değil her zaman hatırlanması gerektiğine değinen Prof. Dr. İpek Altınbaşak Farina, “Atatürk ve Kadın” başlıklı söyleşinin açılış konuşmasını yaptı. Söyleşiye aynı zamanda konuşmacı olarak Yazar Henri Benazus, Gazeteci Hıfzi Topuz, BAU Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu ve İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gönül Bakay katıldı.

Atatürk ve Kadın söyleşisini hem o günkü genç Türkiye Cumhuriyeti’ni tartışmak, hatırlamak, hem de bugünkü kadınların şartlarından bahsetmek için düzenlediklerini belirten İpek Altınbaşak Farina, "5 Aralık 1934 çok önemli bir tarihtir. Seksen üç yıl önce Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, kadınların seçme ve seçilme hakkını tanıyan anayasa maddesinde değişiklik yaparak böylesi bir hakkı Türk kadınlarına verdi. 1934 yılına baktığımızda kadınlara seçme ve seçilme hakkı veren 28 ülke vardı. Bunlarında yalnızca on yedisinde bu hak kullanılıyordu. Oysa Türkiye’de o tarihte yapılan kanun değişikliğiyle on sekiz kadın milletvekili olarak TBMM’ye girdi. Böylece en çok kadın milletvekiline sahip olan ülke olarak dünyada yerimizi aldık. 5 Aralık 1934 Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kadına verdiği önemi ve inancını gösteriyor. Avrupa ülkeleri ve gelişmiş ülkelerden önce böyle bir değişikliği ülkemizde yapıldı. Dolayısıyla bugün her zaman hatırlanması gereken bir gündür "dedi.

“Geçmişte bizden on yıl geride olan ülkeler daha yüksek sıralara çıktı”

Türkiye’nin kadınlara seçme ve seçilme hakkının gelişmiş ülkelerden çok daha önce verilmesine rağmen bugün kadınların haklarını kullanmalarında bir gerileme olduğuna değinen İpek Altınbaşak Farina son olarak da şu açıklamalarda bulundu: "Türkiye’de 1934 tarihinde dünyanın üst sıralarında yer alan kadının temsil edilme oranı ve karar verme mekanizmalarında bugün gerileme var. Geçmişte bizden on yıl geride olan ülkeler hem eğitimde hem de karar alma mekanizmalarında daha yüksek sıralara çıktı. Biz kadınlar olarak haklarımızı bilmeliyiz. Bu durum yalnızca kadınlar değil toplumda ki her bireyin görevidir. Bir toplum ancak kadın ve erkeğiyle aynı anlayış çerçevesinde bir yerlere gelebilir. Kadınların gelişimine onların eğitimine ve donanımlarını arttırmalarına devlet olarak destek vermeliyiz. Bu noktada çalışmalara hiç durmadan devam etmek durumundayız. Kadın hakkı erkek hakkı diye bir ayrımın olmaması lazım. Her birimiz toplumun birer parçasıyız ve her gün insan hakkı günü olarak düşünülmeli. Bunun bilinciyle önümüzde daha güzel günlerin olacağına inanıyorum."