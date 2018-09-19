Bahçeşehir'den imza şov

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek olan Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü, kadrosunu yeniledi. 8 yeni transferini tanıtan ligin yeni ekibi gövde gösterisi yaptı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek olan Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü, yeni transferlerine imza attırdı. Bahçeşehir Üniversitesi'nin Beşiktaş'ta yer alan kampüsünde yapılan imza töreninde Kulüp Başkanı Ömer Yücel ve Bahçeşehir Eğitim Kurumları İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel de yer aldı. Hakan Yapar, Dj White, Fatih Canitiz ve Yiğitcan Turna'yı kadrosunda tutan kulüp, Andy Rautins, Hadi Özdemir, Can Altıntığ, Alper Özcan, Chris Babb, Quino Colom, Marcus Slaughter ve Emir Preldzic'i transfer etti. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulla Fikret Orman'ın listesinde yönetimde yer alan Hüseyin Yücel, kulüp başkanlığı görevinden istifa ederek bu görevi Ömer Yücel'e devretti. 1 yıl önce bu takımı kurduklarını söyleyen Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Başkanı Ömer Yücel, “İlk yılımız olmasına rağmen Türkiye Kupası'nı aldık. Play-Off'ta final oynadık maalesef kaybettik. Sürpriz şekilde Süper Lig takımının çekilmesiyle biz davet edildik. Bu sene Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Spor Kulübü olarak mücadele edeceğiz” dedi.

“Türkiye'nin her yerine ulaşmak istiyoruz”

Takımlarının önümüzdeki yıllarda Türkiye'de basketbola damga vuracağını dile getiren Ömer Yücel, “Önümüzdeki haftalarda özellikle fair-play ve centilmenlik alanında örnek bir takım olacağız. Her hafta öğrencilerimiz, velilerimizle birlikte maçlara gelecekler. Bizim takımımız bir şehir takımı değil, Türkiye takımı. Bu sene hedefimiz ilk 8'e kalmak ve sonrasında play-off oynamak. Daha sonra Türkiye'nin her yerinde yeni basketbolcuları, basketbol camiasına katmayı hedefliyoruz. Güçlü bir kadromuz var. Hiçbir takımdan korkmuyoruz. Yenilmek de var yenmek de var. Bunları tecrübe ettik. Bu takımın kurulmasında Hüseyin Yücel'e teşekkür ediyoruz. Bizi hedefimiz bu kulübü önümüzdeki yıllarda gerçek sahibi olan öğrencilerimize teslim etmek. Hüseyin Yücel, geçen hafta Beşiktaş Kulübü Yönetimi'ne seçildi ve bu nedenle tüzük gereği kulübümüzdeki görevinden istifa etti. Bahçeşehir Okulları olarak desteğini sürdürüyor” açıklamasında bulundu.

Hüseyin Yücel: “Hedefimiz sporu sevdirmek”

Ömer Yücel'in ardından konuşan Hüseyin Yücel, “Bahçeşehir Koleji olarak kaliteli eğitimi ülkemizin dört bir yanındaki çocuklarımıza ulaştırmayı hedefliyoruz. 54 ilde 124 kampüste 78 bin öğrencimize eğitim ve öğretim hizmeti vereceğiz. Bütün okullar gibi bizim de amacımız ülkemizin geleceğine yön veren gençleri hayata kazandırmak. Bunu yaparken bilimin sanat ve sporla ayrılmaz bir bütün olduğunun bilincinde olarak hareket edeceğiz. Bizler bir kolej takımıyız. Rakiplerimize göre bazı farklılıklarımız ve önceliklerimiz var. İlk misyonumuz, gençlerimize basketbolu sevdirmek, fair-play ruhunu gençlerimize kazandırmak, yaygın okul ağıyla birlikte spor yapma alışkanlığını yurdun dört bir yanına yaymak. Amacımız spora imkanı olmayan bölgelerde spor yapılmasını sağlayacak tesisler kurmak. Ülkemize layık bir organizasyon yapısı için çalışıyoruz. Bizim yolumuz uzun vadeli. Birçok kulüp ilk olarak A takıma yatırım yapıyor ve sonrasında gerisi gelmiyor. Bizim ilk hedefimiz altyapıya yatırım yapmak. Kulübün kalıcılığı, sportif başarıdan çok çok önemli” ifadelerini kullandı.

“Gönlüm iki takımdan yana”

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu'na seçildiği için Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Başkanlığı görevinden istifa eden Hüseyin Yücel, bu sezon Beşiktaş Sompo Japan ile Bahçeşehir Spor Kulübü'nün karşılaşacağı mücadelede gönlünün iki takımdan yana olacağını söyledi. Yücel, bu karşılaşmada özel bir uygulamaya geçileceğini de belirterek, “Güzel bir hissiyatımız olacak. Dostça ve centilmence geçecek. O maçta kendi taraftarımızla Beşiktaş taraftarını iç içe oturtmayı hedefliyoruz. Amacımız yenen takımı alkışlamak. Orada iyi bir vakit geçirip insanları iyi şekilde evlerine yolladığımız takdirde amacına ulaşmış olacaktır. Gönlüm iki takımdan da yana” açıklamasında bulundu. Başkan Ömer Yücel de bu sezon iç saha maçlarını Ayhan Şahenk'te oynayacaklarını söyledi.