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23 Kasım 2017 21:15

Bakambu 2 gol attı, Villarreal turu garantiledi

UEFA Avrupa Ligi’nde İspanyol ekibi Villarreal, Kazakistan’ın Astana ekibini eski Bursasporlu Bakambu’nun attığı iki golle 3-2 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Bakambu 2 gol attı, Villarreal turu garantiledi

23 Kasım 2017 21:15


UEFA Avrupa Ligi A Grubu’nun 5. haftasında Villarreal, Kazakistan deplasmanında Astana ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, 22 dakikada Kabananga ile 1-0 öne geçerken, Villarreal 39. dakikada Dani Raba ile eşitliği yakaladı. 60. dakikada oyuna giren Bursaspor’un eski oyuncusu Bakambu 65 ve 83. dakikalarda fileleri havalandırarak İspanyol ekibini 3-1 öne geçirdi. 88. dakikada Twumasi’nin golüyle Astana umutlansa da mücadele 3-2 Villarreal’in üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla İspanyol ekibi adını bir üst tura yazdırdı.




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