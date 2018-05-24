Bakan Ahmet Arslan’dan döviz kuru açıklaması

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Havalimanları Muhabirleri Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen iftar programına katıldı. Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde gerçekleştirilen iftar yemeğine Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Orhan Birdal, Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet Ali Ulutaş, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi ve TAV İstanbul Genel Müdürü Kemal Ünlü’nün yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

“Biletlerle ilgili herhangi bir ücret artışı yapmamız söz konusu değil”

İftar öncesi Atatürk Havalimanı Basın odasını ziyaret eden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Aslan, havacılık muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Son günlerde yükselen döviz kurlarının uçak ve tren biletlerine bir yansımasının olma ihtimali üzerindeki soruyu yanıtlayan Bakan Arslan, “Özellikle uçak biletleriyle ilgili havalimanı gelirlerimizin çoğu dövize endeksli, dolayısıyla masraflarımız da dövize endeksli olduğu için orada bir denge var, orada bir sıkıntı yok. Ama herkes de biliyor ki spekülatif ve geçici bir şişirme bu. Biz hiçbir zaman günübirlik hareket etmiyoruz, bir aylık verilerle de hareket etmiyoruz. Uzun soluklu veriler ortalamasıyla hareket ediyoruz. Dolayısıyla bu anlamda herhangi bir işlem yapmamız söz konusu değil. Hakeza tren biletlerinde de aynı şekilde herhangi bir artış yapmamız söz konusu değil. Böyle bir beklenti içerisine kimse girmesin. Kaldı ki bu şişirme rakamlar kısa sürede tekrar orijinal olması gereken yere gelecek. Zaten onların bizi zorladığı nokta oyunlarla günübirlik cevaplar verelim istiyorlar. Kusura bakmasınlar büyük bir ülke, güçlü bir ekonomi ve özellikle ekonomik istikrarı çok önemseyen bir hükumet olarak günübirlik beklentiler çerçevesinde hareket edip, günübirlik adımlar atmayacağımızı bilmeleri lazım. Bizim şuan gerek havacılıkta gerek demiryollarında biletlerle ilgili herhangi bir ücret artışı yapmamız söz konusu değil” değerlendirmesinde bulundu.

"Şuana kadar ihtiyaç duyulmuş da alınmamış herhangi bir kredi söz konusu değil"

Yeni Havalimanının yapımında kredi sorunu yaşandığına ilişkin söylentilerin gerçeği yansıtmadığını dikkat çeken Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Havalimanı inşaatı devam ederken elbette proje gereklerine bağlı olarak ilave ihtiyaçlar söz konusu olabiliyor ki geçmişte oldu ve ihtiyaçların tamamı karşılandı, krediler karşılandı. Şuana kadar ihtiyaç duyulmuş da alınmamış herhangi bir kredi veya bağlanmamış herhangi bir kredi söz konusu değil” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yeni Havalimanına uçakla gelme ihtimali

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da yapımı süren Yeni Havalimanı’na uçakla gelme ihtimalinin sorulması üzerine Ahmet Arslan, “Biz ev sahibi olarak misafir ağırlamaya hazırız. Hele ki bu misafir Cumhurbaşkanımız olursa. Anadolu insanı tabiriyle ‘başgöz üstüne’. Biz Şubat ayı itibariyle şunu deklere ettik: ‘Şubat ayı itibariyle pistimiz uçak inişine hazır’ dedik. Gerekli testleri yapmıştık zaten. Şimdi kaldı ki seyrüsefer cihazlarıyla testlerimizi yapıyoruz. Biz Cumhurbaşkanımıza Şubat ayından itibaren davetimizi arz ettik. Dedik ki havalimanımız her zaman sizi uçakla birlikte ağırlamaya hazır. Uçağınızla birlikte gelebilirsiniz. Bu davetimizi tekrar bu vesileyle yinelemiş olalım. Umarım Cumhurbaşkanımızın vakitleri olur. Hem havalimanımıza ilk inişi gerçekleştirirler, Ramazan olması hasebiyle de yine bu iniş gerçekleşirse de elbette ki davetimiz çalışma arkadaşlarımızla birlikte iftar yapmak yönündedir. Biz de sizinle birlikte bu daveti tekrar yineleyip bekliyoruz. Seçim sathı mahalli nedeniyle Cumhurbaşkanımızın programı çok sıkışık ama eminim ki ülkenin kalkınması, büyümesi için çok önemsediği projelerin başında gelen bu projeyi ziyaret etmekten her zaman memnuniyet duyuyor. İnşallah bu çerçevede vakit bulup gelebilirler. Hem biz memnun oluruz hem oradaki çalışanlar memnun olur. Hem de kendi gözleriyle ve kendi uçaklarıyla inerek havalimanındaki ilerlemeyi görmüş olurlar” dedi.

İftar programına katılan Ulaştrma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’a, İstanbul Havalimanları Muhabirleri Derneği Başkanı Celal Uçan tarafından plaket takdim etti.