Türkiye’de kesintisiz istikrar dönemi dediğimiz yeni bir döneme giriyoruz” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Berat Albayrak, ekonomide güçlü ve güven veren dinamik bir altyapı meydana getirdiklerini belirterek, “İhracata rakamlarında Cumhuriyet tarihinin zirvesini gördük ve her ay yeni rekorlar kırarak büyümeye devam ediyoruz. İleri teknoloji yoğunluklu ürünlerin toplam ihracattaki payını her geçen gün artıran bir Türkiye var. Kamu borcu ve bütçe açığı gibi makro ekonomik dengelerde pek çok Avrupa Birliği ülkesinin yakalayamadığı rakamlarda Türkiye müthiş bir performans ortaya koyuyor. Ekonomide çarkların döndüğünü gösteren sanayi üretimi endeksi 2017 sonu itibariyle 146,8 puana ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. 2003-2017 arası kamu özel ortak yatırımları önceki 15 yıla göre 4 kattan fazla artışla yaklaşık 50 milyar dolara ulaştı. Yaşadığımız onca badireye rağmen 16 yıldır ayakları yere sağlama basan üretim ve büyüme odaklı bir ekonominin temellerini attık. Dinamik olduğu kadar güçlü ve güven veren bir altyapı oluşturduk” diye konuştu.

“Kesintisiz istikrar dönemi dediğimiz yeni bir döneme giriyoruz”

Bakan Berat Albayrak, Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle hızlı, netice ve icraat odaklı bir yönetim modeline kavuşacağını belirterek ekonomik büyümenin yeni atılımlarla hız kesmeden devam edeceğini söyledi. Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi yerli ve yabancı yatırımcılarla birlikte yeni bir başarı hikayesi yazmanın eşiğindeyiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle daha etkin daha hızlı ve daha agresif karar alan, netice odaklı icraat ve reform odaklı bir yönetim modeliyle yeni bir Türkiye süreci başlıyor artık. Türkiye’de kesintisiz istikrar dönemi dediğimiz yeni bir döneme giriyoruz. Biz hep şuna inandık; siyasi istikrarın olduğu yerde güven güvenin olduğu yerde de yatırım ve ekonomik büyüme vardır. 24 Haziran seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin sağladığı imkanlarla yerli ve yabancı yatırım hamlelerini hızlandırarak çok daha hızlı bir ivme yakalayacağız. Ekonomik büyümeyi atılımlarla, bu yeni atılacak olan yeni adımlarla hız kesmeden devam edecek.”

“Türkiye bölgede tarifsiz tartışmasız öncü bir ülke”

Türkiye’nin stratejik bir bölgede yer aldığını ve bulunduğu coğrafyanın avantajlarıyla yatırımcılara üretim, ticaret ve karlılık vaat ettiğini kaydeden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, “Türkiye yatırımcılara her anlamda büyük fırsatlar sunan ve bunu 15 yıllık geçmiş tecrübesiyle kazan kazan ilkesine dayalı çok net ortaya koyan bir ülke oldu. Jeopolitik avantajıyla Türkiye yatırımcılara yaklaşık 4-5 saatlik bir uçuş mesafesinde, 50 ‘den fazla ülke, 2 milyarı aşan bir nüfus ve müşteri pazarı ve en önemlisi yaklaşık 25 trilyon dolarlık dev bir sisteme ulaşmanın penceresini açıyor. Liberal, yeniliklere açık ve rekabetçi bir ekonomik yapıyla birlikte şirketlere daha fazla üretim ticaret ve karlılık fırsatı vaat ediyor. Ulaşım, lojistik ve çevre alanlarındaki gelişmiş alt yapısıyla Türkiye yatırımcıların hedef pazarlara en kısa sürede ulaşmalarını sağlayan bir ülke oldu. Hele de etrafımızdaki hinterlanda baktığımızda. Dünyada hidrokarbonların üçte ikisi bu coğrafyada, nüfus bu coğrafyada ama rekabetçi ve yetişmiş insan kaynağı gücüyle bölgede tarifsiz tartışmasız öncü bir ülke” açıklamasında bulundu.

“Türkiye Turizm sektöründe bu yıl tüm zamanların rekorunu kıracak”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, dünyada en hassas ve kırılgan sektör olarak bilinen turizm sektöründe Türkiye’nin bu yıl rekora ulaşacağını söyledi. Bakan Berat Albayrak, “Şunun altını çok net bir şekilde çizmek istiyorum; ekonominin yarısı finansal göstergelerse diğer yarısı da psikolojik ve algıya dayalı göstergelerdir. Yatırımcılar her tülü çarpıtmaya ve tezvirata rağmen Türkiye’nin potansiyelini çok net bir şekilde görüyor. Böyle bir coğrafyada takip ediyorsunuzdur; dünyanın tüm bölgesel ve küresel krizleri Türkiye’nin etrafındaki coğrafyalarda. Dün yaşananlar, bugün öyle; Irak, Suriye, İran, Ortadoğu krizleri tüm bu yaşanan bölgesele ve küresel savaşlara rağmen dünyada en hassas en kırılgan sektör dediğimiz turizm sektöründe bile Türkiye bu yıl tüm zamanların rekorunu kıracak. Beklentimiz o yönde ve rakamlar, rezervasyonlar müthiş. Kapımız sonuna kadar herkese açık. Türkiye dünyaya açılmak ve işlerini küresel düzeye taşımak isteyen her bir yatırımcı için sayısız cazip fırsatlar sunuyor. Türkiye’nin büyümesi için elini taşın altına koyan herkesin her vesilesiyle destekçisi olduğumuzun bir kez daha altını çizmek istiyorum” ifadelerini kullandı.