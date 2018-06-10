Diğer
Kategoriler
10 Haziran 2018 13:30

Bakan Albayrak: "Yaptığı yatırımlarla enerji sektörüne öncülük etti"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Erdoğan Demirören’in enerji sektöründe bir Türk firması olarak yaptığı yatırımlarla sektöre öncülük ettiğini söyledi.

Bakan Albayrak:

10 Haziran 2018 13:30


Bakan Berat Albayrak hayatını kaybeden iş adamı Erdoğan Demirören için Fatih Camii’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Tören öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Berat Albayrak, Türkiye’nin önemli bir iş adamını kaybettiğini vurgulayarak, "Enerji sektöründe önemli yatırımları vardı. Yerli bir grup olarak önemli yatırımları ile Türk enerji camiasına öncülük etti. Bu vesile ile camiamızın, sektörümüzün derin üzüntüsünü ifade etmek istiyorum. İnşallah benzeri yerli gruplar Türk ekonomisine inanan firmaların sayısının artması temennisi ile tekrardan başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç