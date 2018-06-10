Bakan Berat Albayrak hayatını kaybeden iş adamı Erdoğan Demirören için Fatih Camii’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Tören öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Berat Albayrak, Türkiye’nin önemli bir iş adamını kaybettiğini vurgulayarak, "Enerji sektöründe önemli yatırımları vardı. Yerli bir grup olarak önemli yatırımları ile Türk enerji camiasına öncülük etti. Bu vesile ile camiamızın, sektörümüzün derin üzüntüsünü ifade etmek istiyorum. İnşallah benzeri yerli gruplar Türk ekonomisine inanan firmaların sayısının artması temennisi ile tekrardan başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.