Arslan burada yaptığı konuşmada, “FETÖ terör örgütü başı olmak üzere, terör örgütü mensuplarının kafa karıştırmak adına Türkiye ile ilgili karalama kampanyalarını dünyanın her yerinde yürüttüğünü biliyoruz” dedi.

Küresel posta sektörünün en prestijli organizasyonlarından biri olan “UPU Dünya CEO Forumu” Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın himayelerinde, PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı Kenan Bozgeyik ve UPU Genel Sekreteri Bishar A. Hussein’in ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl Moskova’da düzenlenen 2. UPU Dünya CEO Forumu’nda etkinliğin üçüncüsünün Türkiye’de yapılması konusunda girişimlerde bulunan PTT A.Ş., yaklaşık 60 ülkenin posta idaresi CEO’sunu ve beraberindekileri İstanbul’da ağırladı. Organizasyonun açılış konuşmasını gerçekleştiren Arslan, "Postadaki Dijital Bölünme: Yeni Bir Portföy, Daha İyi Performans veya Yeniden Tanımlanmış Bir Misyon" temasıyla üçüncüsü gerçekleştirilen etkinliğin öneminden bahsetti.

“Türkiye, gelecekte dünya ekonomileri arasında ilk 10 ülke arasında yer almayı hedefliyor”

Bakan Arslan konuşmasında, “Türkiye olarak gelecekte dünya ekonomileri arasında ilk 10 ülke arasında yer almak gibi bir hedefimiz var. Bu hedefe de bilim, teknoloji ve bunun getirdiği dijitalleşme çalışmalarının başarılı sonuçlarının ekonomimize yapacağı katkı ile ulaşabileceğimizi biliyoruz.Bu nedenle, tüm dünya ülkeleri olarak dijitalleşmenin ve e-ticaretin bugünkü durumunu ve geleceğini masaya yatırmak, bu alanı nasıl geliştirebileceğimiz konusunda her beraber fikir üretmek durumundayız" dedi.

"6 bin kilometre de yüksek hızlı tren-hızlı tren hattı ile ilgili proje çalışmalarımız devam ediyor"

Arslan, Türkiye’nin üç kıta arasında köprü konumunda olduğunu ifade ederek, "Demiryolu sektöründe yüksek hızlı tren işletmecisi ülke haline getirdik. Şu an bin 213 kilometre yüksek hızlı tren işletmeciliği yapıyoruz ve yaklaşık 4 bin kilometre yüksek hızlı tren - hızlı tren hattında çalışmamız devam ediyor. 6 bin kilometre de yüksek hızlı tren-hızlı tren hattı ile ilgili proje çalışmalarımız devam ediyor, yakın zamanda onların da yapımına başlayacağız. Böylece Türkiye’deki demiryolu hattını iki misline çıkaracağız. Mevcut hatlarımızı da elektrikli, sinyalli hale getiriyoruz” diye konuştu.

“FETÖ’nün Türkiye ile ilgili karalama kampanyalarını dünyanın her yerinde yürüttüğünü biliyoruz”

Yabancı katılımcılara gittikleri ülkelerde Türkiye’nin yaptığı çalışmaları anlatmaları yönünde çağrı yapan Bakan Arslan, ”Lütfen gittiğiniz yerlerde, başta ABD’deki 15Temmuz’da hain darbe girişimi ile Türkiye’de yasal iktidarı gayri yasal bir şekilde yıkmaya çalışan FETÖ terör örgütü başı olmak üzere, terör örgütü mensuplarının kafa karıştırmak adına Türkiye ile ilgili karalama kampanyalarını dünyanın her yerinde yürüttüğünü biliyoruz. Lütfen onların insanlarınızın kafasını karıştırmasına, yalan yanlış bilgilerle Türkiye ile ilgili algı oluşturmasına izin vermeyin. Bizim amacımız insanımıza insanlığa hizmet edecek işleri yapmaktır” şeklinde konuştu.