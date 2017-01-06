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06 Ocak 2017 14:07

Bakan Avcı, el yazması Mushaf-ı Şerif’i Okçular Vakfı’na teslim etti

Bakan Avcı, el yazması Mushaf-ı Şerif’i Okçular Vakfı’na teslim etti

06 Ocak 2017 14:07

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Şeyh Hamdullah Efendi’ye ait el yazması Mushaf-ı Şerif’i Okçular Vakfı’na teslim etti. Bakan Avcı törende yaptığı konuşmada, “Şeyh Hamdullah sadece Kemankeş, okçu değil, pek çok vasfı, meziyeti ve sanatı icra eden, batılıların deyimiyle tam bir Rönesans adamı” dedi.
Bakan Avcı, Şeyh Hamdullah Efendi’ye ait el yazması Mushaf-ı Şerif’in Okçular Vakfı’na teslim törenine katıldı. AK Parti İstanbul Milletvekili ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın yanı sıra, vakfın kurucu üyelerinden Bilal Erdoğan ile Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın da katıldığı teslim töreninde konuşan Bakan Avcı, Şeyh Hamdullah’ın yalnızca Kemankeş, okçu olmadığını, pek çok vasfı, meziyeti ve sanatı icra eden bir Rönesans adamı olduğunu ifade etti. Konuşmasının başında Türkiye’de yaşanan terör saldırılarında şehit olanlara rahmet dileyen Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı şunları söyledi: “Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Allah cümlesinden razı olsun. Bugün şehitlerimizi de anmak için çok anlamlı bir mekanda ve anlamlı bir vesileyle bir aradayız. Şeyh Hamdullah Efendi, hattatların değil, aynı zamanda içinde bulunduğumuz tekkenin de kurucu, şeyhi Sultan 2’inci Beyazıt Han’ın gençlik arkadaşı, çocukluk arkadaşı, gençlik yoldaşı ve bu tekkenin baisi ve şeyhi.”
Tekke’nin yalnızca İstanbul ve Türkiye için değil, tüm İslam dünyası için önemli bir müessese olduğunu kaydeden Avcı, “Burada birçok şey anlam bütünlüğü içerisinde sergileniyor. Bizzat kurucu şeyhin şahsından da görüleceği üzere, burası ruh ve beden ayrımı gözetmeden, hem ruhi, hem bedeni hasretlerin geliştirilmesi, mükemmelleştirilmesi için hizmet edenlerin buluştuğu bir ocak” dedi.
Konuşmasında vakfın ve tekkenin önemine değinen Bakan Avcı, sözlerini şöyle noktaladı: “Değerli başkanımız,buranın yaşayan bir müzeye dönüştüğünü söyledi, daha önemlisi burası artık yaşayan bir tekke. Banilerinin, dualarının inşallah tecelli ettiği yaşayan bir tekke haline geliyor. Her gün biraz daha, bu vasfını biraz daha zenginleştiriyor. Şeyh Hamdullah sadece Kemankeş, okçu değil, sadece hattat değil, pek çok vasfı, meziyeti ve sanatı icra eden batılıların deyimiyle tam bir Rönesans adamı. Bizde de bunun karşılığı Hezarfen, yani binlerce fenne, sanata hakimiyeti olan büyük şahsiyetlere denilir. Şeyh Hamdullah her ne kadar hattat vasfıyla da tanınıyorsa, işte bugün içinde bulunduğumuz tekkenin kurucusu ve şeyhi olarak da aynı zamanda menzil sahibi kemankeş, bir okçu.”
Bakan Avcı, teslim töreninin ardından Bilal Erdoğan ile beraber ok fırlattı. Bir süre vakfa ait tesisleri gezen Avcı, daha sonra buradan ayrıldı.



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