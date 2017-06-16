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16 Haziran 2017 23:02

Bakan Avcı, Pangaltı Ermeni Lisesi’nde düzenlenen iftara katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Pangaltı Ermeni Lisesi’nde düzenlenen iftara katıldı.

Bakan Avcı, Pangaltı Ermeni Lisesi’nde düzenlenen iftara katıldı

16 Haziran 2017 23:02

Avcı, iftara katılmak için Rusya’ya yapacağını ziyareti iptal ettiğini söyledi.


Şişli Özel Pangaltı Ermeni Okulları iftar programı düzenledi. İftar yemeğine Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Pangaltı Ermeni Okulları Kurucu Temsilcisi Berç Menzilcioğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Muammer Yıldız, İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta, İstanbul Katolik Ermenileri Din Önderleri, okul yöneticileri, öğretmeleri ve davetliler katıldı.


Okul bahçesinde kurulan iftar masalarını ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı davetlilerle tek tek tokalaşarak sohbet etti. Oruçların açılmasının ardından selamlama konuşmaları için kürsüye gelen Ermeni Okulları Kurucu Temsilcisi Berç Menzilcioğlu, inanç kardeşliğine vurgu yaptı. Türkiye’nin bölgesinde yaşadığı sorunlara karşı verdiği mücadeleye destek olacaklarını açıkladı.



“Kısa konuşan bir siyasetçiyi de zor bulursunuz”


Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı da, iki yıldır Pangaltı Ermeni Lisesi’nde düzenlenen iftara katılmak istediğini ancak her defasında bir engel çıktığını belirterek, “Bu sene yine son dakikada bir Rusya seyahatini iptal ederek bu güzel sofraya iştirakimiz mümkün oldu. Onun için sizlere çok teşekkür ediyorum” dedi.


Sonraki yapılacak olan davetlere de katılmak istediğini belirten Avcı, “Siz bu kadar kısa konuşan bir siyasetçiyi de zor bulursunuz” diyerek salonda neşeli anlar oluşturdu.




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