Bakan Avcı “Resul’e Adanmış Kalem İzleri” sergisini açtı

İstanbul’da “Resul’e Adanmış Kalem İzleri” sergisinin açılışını yapan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı,

“Sanatseverlerin burada geleneksel sanatımızın en has örneklerini görme şansları var. Bu klasik formun geniş kamuoyuna tanıtılmasına ihtiyaç var” dedi.

Hat sanatının dünya çapında ustaları, Demart İslam Sanatları Galerisi’nde açılan “Resul’e Adanmış Kalem İzleri” sergisinde buluştu. Bugün itibariyle sanatseverlerin ziyaretine açılan sergide bütün dünyadaki hat sanatçılarını eğiten, eserleri özel koleksiyonlarda ve müzelerde bulunan “ustaların ustalarının” nadide çalışmaları yer alıyor. Serginin açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı başta olmak üzere Hattatlar Birliği Başkanı Avni Nakkaşoğlu, hat sanatçısı olan ve sanat danışmanlığı yapan Muhammet Mağ, usta hat sanatkarları ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Açılış kurdelesini kesen Bakan Avcı, “Burada ustalarla gençleri buluşturuyorlar ve onların ürünlerini sergiliyorlar. Bugün açılışını yaptık, inşallah 6 Şubat’a kadar devam edecek. Ben de İslami Sanatlar Galerisi’ndeki bu hilye sergisini, bütün öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Sanatseverlerimizin ziyaret etmelerini özellikle rica ediyorum. Çünkü burada geleneksel sanatımızın en has örneklerini görme şansları var. Sergiyi düzenleyen tüm arkadaşlarımıza, hocalarımıza ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bu klasik formun geniş kamuoyuna tanıtılmasına ihtiyaç var” şeklinde konuştu.

Bakan Avcı, konuşmasının ardından sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı.