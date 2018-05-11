Bakan Çavuşoğlu’ndan İsrail-İran açıklaması

Lazım olduğu zaman kullanılabilir ama burada da ölçülü olmak lazım, adaletli olmak lazım, uluslararası hukuka uygun olması gerekiyor” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aydın Üniversitesi’nde “Günümüz Dünyasında Yükselen Türkiye” konferansında öğrencilerle bir araya geldi. Konferansa Bakan Çavuşoğlu’nun yanı sıra AB eski Bakanı Egemen Bağış, Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa Aydın, öğrenciler ile öğretim görevlileri katıldı. Konferansta konuşan Bakan Çavuşoğlu, öğrencilere çok yönlü, girişimci ve dengeleyici bir dış politikaya sahip olmanın önemini belirtti. Terörün uluslararası bir sorun olduğunu belirten Çavuşoğlu, BM’nin sorunlara çözüm bulmakta yetersiz olduğunu dile getirdi.

“Giriş yasağı koyduğumuz kişi sayısı yani yabancı terörist sayısı 55 bini geçmiştir”

Ekonominin gücünün Batı’dan Doğu’ya doğru kaydığını ifade eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bugün Türkiye Avrupa Birliği’ne üye olamamış bir ülke olmasına rağmen birçok örgüt nezdinde faaliyetleri ve itibarı artmıştır. Maalesef bugün BM Suriye’deki çatışmaları durduramıyor, mülteciler sorununa çözüm bulamıyor, terörle mücadelede de büyük bir başarısızlık var. Dolayısıyla küresel sistemin değişmesi daha doğrusu revize edilmesi de bizim önceliklerimizden bir tanesidir. BM’nin reforma tabi tutulması bugün Türkiye gibi birçok ülkenin önceliğidir. Terörle mücadelede uluslararası sistemin vicdanına bırakırsak, onlara teslim olursak aldanırız, başarısız oluruz. Bugün bizim ülkeye giriş yasağı koyduğumuz kişi sayısı yani yabancı terörist sayısı 55 bini geçmiştir. Herkes diyor bir an önce olağanüstü hali kaldıralım doğru biz iktidara geldiğimiz zaman attığımız ilk adımlardan birisi Doğuda Güneydoğu’da olağanüstü hali kaldırmaktı” dedi.

“Türkiye yalnız değil, Türkiye izole edilmiş bir ülke değil”

O hali kaldırmak istediklerini ancak sorunların çözülmediğini belirten Bakan Çavuşoğlu, “Bu bizimde önceliğimizdir fakat bugün bakıyoruz Türkiye’de bu sorun hala çözülmüş değil. Ben bakanlığım mensuplarından yüzde 25’ini atmak zorunda kaldım. Hepsine somut deliller üzerine öyle keyfi falan değil. Birçok ülkedeki aşırı sol partilerin hepsi aynı ideolojiyi paylaştığı için PKK’yı terör örgütü olarak görmek istemiyorlar ve terör listesinden çıkarmak istiyorlar. Herkes diyor ki Türkiye yalnız, Türkiye yalnız değil, Türkiye izole edilmiş bir ülke değil. Karşı karşıya kaldığımız zorluklara karşı duruşumuz birçok ülkeyi rahatsız etmiş olabilir. Eski alışkanlıklarıyla Türkiye’ye davranmak isteyeler artık Türkiye’de duvara çarpıp geri döndüğünden huzursuz olabilir. Bu duruşu bizim sergilemeye devam etmemiz lazım” diye konuştu.

“Bu ezikliklerden, komplekslerden artık bizim kurtulmamız lazım”

Türkiye’nin dünya ülkelerine karşı artık tavrını değiştirdiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, “Siz zannediyor musunuz ki eskisi gibi ne deseler ‘Tabi efendim, siz ne derseniz kabul ederiz’ aradıkları zaman hemen telefona koşa koşa buyur ABD Dışişleri Bakanı, Almanya Dışişleri Bakanı örnek veriyorum. Bizim arkadaşlar telefon geldiği zaman koşuyorlar, ben uygun değilim. Ama efendim o ülke diyorlar tamam o A, B ülke ama bende Türkiye’yim. Uygun olduğumuz saatte çıkarız. Bu megalomanlık değildir, bu ezikliklerden, komplekslerden artık bizim kurtulmamız lazım. Onlara ne derlerlerse kabul ettiğimiz zaman şirin gözükeceğimizi sanıyorsak aldanırız. Türkiye gibi bir ülkeye herkes nasıl davranacağını öğrenmek durumundadır. 2002’den bu yana sizin de sessiz devrimler diye nitelendirdiğiniz reformları yapan kimdir? Aynı iktidar, aynı kişi Recep Tayyip Erdoğan. Beni en çok endişelendiren sorun Avrupa’da Batı’da yaşanan ırkçılık, yabancı, göçmen, İslam düşmanlığı, kısaca kendisinden olmayan herkese nefret, buna Yahudi düşmanlığı da dahil maalesef hat safhaya çıktı” dedi.

“Uluslararası hukuka uygun olması gerekiyor”

İran ve İsrail arasındaki gerginliğe de değinen Çavuşoğlu, "Maalesef çatışmalardan dolayı, terörle mücadeleden dolayı en son İsrail İran gerginliği hem de başka 3’üncü bir ülke üzerindeki gerginlikten dolayı ön plana çıkanlar hep sert güç lazım oldu zaman kullanılabilir. Ama burada da ölçülü olmak lazım, adaletli olmak lazım, uluslararası hukuka uygun olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.