İlaç, cihaz gönderelim dedik, doktor gönderelim dedik ona da izin vermediler“ dedi.

Ramazan ayının 3’üncü gününde İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü iftar programı düzenledi. Beykoz’daki Hidiv Kasında düzenlenen iftar programına Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile birlikte İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu’nun yanı sıra sağlık yöneticileri ve çok sayıda sağlıkçı katıldı. Kuranı Kerim Tilavetiyle başlayan programda ezanın okunmasıyla vatandaşlar oruçlarını açtı.

“Yüz yıl sonra yine geldiler ve coğrafyada değişiklik yapmak istiyorlar”

İftar programında konuşan Bakan Demircan, “Türkiye öyle bir coğrafyada bulunuyor ki bu coğrafyanın özelliği şudur desem fazla iddialı bir şey söylemiş olmam. Bu coğrafyanın özelliği burada zayıf devlet yaşamaz. Güçlü olmak zorundayız. Bakın 100 yıl önce yaşadığımız büyük yıkımı bağımsızlık savaşımızla taçlandırarak geriye durdurduk. Bağımsız ülke olarak tarih sahnesinde yerimizi aldık. Ama yüz yıl sonrasında yine geldiler ve coğrafyada bir takım değişiklikler yapmak istiyorlar. Bu coğrafyada Türkiye’den başka da bu saldırıyı savuşturabilecek, başka da ülke yok. Türkiye ve bizler bu ülkeyi daha fazla güçlendirmek için daha fazla çalıştırmak zorundayız. Daha fazla birlik ve beraberliği sağlamak zorundayız” dedi.

“Yeni sistem Türkiye’nin daha hızlı kalkınmasını sağlayacak”

24 Haziran seçimleriyle ilgili konuşan Bakan Demircan, “Yeni bir döneme giriyoruz. Aslında bu döneme 2017 Nisan ayında Türkiye’de halkımıza parlamenter sistem, ikide bir darbe üreten vesayetin yeşerdiği bu sistemden çıkıp Cumhurbaşkanlığı sistemine geçelim mi diye sorduk. Milletimiz evet dedi. Erken seçimle milletimizin 2017 yılında aldığı kararı fiiliyata geçirmek uygulamaktır. Türkiye 24 Haziran’da vereceği bu kararla darbe vesayet tarihini kapatacak, Türkiye güçlü iktidar, güçlü parlamento ve millet iradesi bağımsız yargı dönemine girmiş olacak. Bu da ülkemizin daha hızlı kalkınmasını getirecek. Mevcut sistem bürokratik oligarşiye açık bir sistem. İnanın Türkiye 16 yıllık istikrarlı dönemde, bugün bulunduğu noktadan daha iyi noktaya ulaşacak kalkınmayı sağlayabilirdi. Biliniz ki bu bürokratik oligarşi anlayış Türkiye’ geçirdiği 16 yıllık süreç içerisinde kalkınmasına müsaade etmedi. Bu anlayışın yapının düzeltilmesi Türkiye’nin daha hızlı kalkınmasını sağlayacak. Onun için belirsizlik dönemini sonlandırıp millet iradesinin devlet yönetiminde daha etkin olacağı yeni modele geçeceğimizi bekliyoruz” diye konuştu.

“Biz Türkiye olarak gidip Filistin’deki yaralıları alamadık, vermediler”

İsrail’in Filistinlilere yaptığı zulümle ilgili konuşan Bakan Demircan, “Yaralılara yardım etmemize müsaade etmediler. Biz Türkiye olarak gidip Filistin’de ki yaralıları alamadık vermediler. İlaç, cihaz gönderelim dedik, doktor gönderelim dedik ona da izin vermediler. Bu zülüm elbet bitecek, konuşmamızın başladığı yere dönüyorum. Güçlü olacağız, birliğimizi ve beraberliğimizi koruyacağız. Mazlumların ellerinden tutacağız” şekilde konuştu.