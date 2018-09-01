Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, organize toptan doğal gaz satış piyasası açılış törenine katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Dönmez, “Türkiye’de enerji ticaretinin gelişmesi, enerji piyasalarının serbestleşmesi ve bölgesel enerji ticareti merkezi olma yönündeki hedeflerimize ulaşmak için önemli bir adımı kurguladık ve gerçekleştiriyoruz” dedi

"55 milyon vatandaşımızın doğalgaz kullanımına eriştiği bir ülkeyiz"

Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası (OTSP) Açılış Töreni’nde konuşan Dönmez, “Bugün sadece 3 şehrimizde doğalgaz yok. 78 şehrimizde, yaklaşık 55 milyon vatandaşımızın doğalgaz kullanımına eriştiği bir ülkeyiz. Önümüzdeki aylarda, yıl sonuna kadar Artvin, Şırnak ve Hakkari’ye doğalgazı götürdükten sonra bu ülkede doğalgazın konforuyla tanıştırmadığımız hiçbir vatandaşımız olmayacak” dedi.

Bakan Dönmez, “Gururla ifade ediyorum ki doğalgaz dağıtım sektöründeki oyuncularımızın büyük bir kısmı da milli sermayeyi temsil eden oyuncularımız. Elektrik sektöründe zaman zaman yabancı sermaye temsilcilerine rastlıyoruz, ama doğalgaz herkese açık platform olmasına rağmen genelde milli sermayeyi temsil eden yatırımcılarımız bu işe ilgi duyuyor” ifadelerini kullandı.

"Bölgesel enerji ticaret merkezi olma yönünde çok önemli bir adım atacağız"

Türkiye’nin doğalgaz piyasasında, yıllık bazda alım satımların ikili anlaşmalar vasıtasıyla yapıldığını vurgulayan Dönmez, “Buna alternatif olarak, bugün itibarıyla yıl içinde daha kısa süreli alım satımların yapılabileceği ve günlük fiyatların oluşacağı organize toptan satış piyasasını devreye alıyoruz. Spot doğalgaz piyasasının kurulmasıyla birlikte Türkiye bölgesinde serbest piyasada doğalgaz fiyatının oluştuğu ilk ülke olma mutluluğunu yaşamış olacak. İlerleyen dönemlerde hem piyasa hacminin artması hem de diğer ülkelerin bu pazara dahil olmasıyla, bölgesel enerji ticaret merkezi olma yönünde çok önemli bir adım atmış olacağız" diye konuştu.

Türkiye’nin enerji alanında adeta göz alıcı bir çekim merkezi haline geldiğini belirten Bakan Dönmez konuşmalarına şunları söyledi: "365 gün 24 saat ticarete açık olan doğal gaz borsasında Sürekli Ticaret Platformunu kullanarak doğalgaz tedarikçileri, ihracatçıları ve iletim sisteminin dengelenmesi için doğal gaz tedarik edecek BOTAŞ da işlem yapabilecek. EPİAŞ’ın işleteceği bu piyasada işlemlerde gizlilik, piyasaya dair bilgilerde ise şeffaflık ön planda olacaktır. Siyasi istikrar ve iyi yönetişim sayesinde dünyadaki küresel krizlere rağmen ortaya koydukları uzun vadeli, şeffaf ve piyasa dostu stratejilerle, Türkiye’nin enerji alanında adeta göz alıcı bir çekim merkezi haline geldi. Türkiye giderek serbestleşen enerji piyasası ve kamu-özel iş birliği sayesinde özel sektörün yatırım iştahını sürdürdüğü, altyapıda standartların sürekli yükseldiği ve müşterilerin dünya standartlarında hizmet aldığı bir yapıya kavuştu” dedi.

Daha sonra uzun vadeli, kişilerden bağımsız, hedef bazlı enerji politikalarıyla sadece bugünün değil, geleceğin Türkiye’sinin de temellerini attıklarını vurgulan Dönmez, Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası’nın açılmasında emeği geçen EPİAŞ, EPDK, kamu ve özel sektördeki paydaşları tebrik etti.