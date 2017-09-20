Ahmet Eşref Fakıbaba, “Ne kadar ellerinde fındık varsa süre ve zaman vermeden hepsini alacağız" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, İstanbul’da düzenlenen Bloomberg HT Tarım Zirvesi’ne katıldı. Bakan Fakıbaba, programın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından düşen fındık fiyatlarını protesto için düzenlenen yürüyüşün hatırlatılması üzerine Bakan Fakıbaba, "Yürüyüşe saygı duyuyorum. Demokratik bir ülke yani yürümeleri doğal bir olaydır ama biz Tarım Bakanlığı olarak ve AK Parti hükümeti olarak vicdanen rahat mıyız onun bir hesabını yapmak lazım" dedi.

Fındık fiyatları hakkında açıklamalarına devam eden Bakan Fakıbaba, "Geçen sene rekor 420 bin tondu. Bu sene 705 bin ton olarak açıklandı. Ancak daha sonra külleme ve güneş yanığından dolayı biz bunu 675 bin ton olarak revize ettik. Geçen sene verilen fiyat Levant’ta 10 lira, Giresun’da 10 buçuk liraydı. Tabi bu fiyatı açıklamadan önce ben bütün paydaşlarla bir araya geldim. Yani bütün arkadaşlarla ’ne olabilir’ dedim. Onlar da rekoltenin bu sene çok yüksek olduğunu biliyorlardı. Dediler ki psikolojik rakam 10 lira ve 10 buçuk lira. Geçen senenin fiyatı böyle açıklandığı taktirde insanlar mutlu olacaktır. Bizde arkadaşlarımızla oturduk gerçekten çiftçimizin, üreticimizin lehine olmasını düşündüğümüz bir fiyat 10 lira ve 10 buçuk lira. Bu bir eşit fiyat, bu bir taban fiyat. Hep soruyorum 12 liraya satıyorlar da biz mi bunu engelliyoruz. Oysa fındığı 8 liradan almaya çalışıyorlar. Biz buna hükümet olarak diyoruz ki arkadaş siz fındığınızı 8 liraya satmayın, biz bunu 10 buçuk liradan alacağız” diye konuştu.

“Üreticinin lehine olması gereken neler varsa biz onu yaptık”

Üreticiye alan bazlı destek sağladıklarına vurgu yapan Bakan Fakıbaba, “Bir de bilinmeyen bir şey daha var. Biz alan bazlı destek veriyoruz. Alan bazlı desteği kilograma vurduğunuzda 1 buçuk lira ile 2 lira yapıyor. Bunu inşallah Sayın Başbakanımıza arz edeceğim. Bundan sonra alan bazlı desteği kaldırıp, direkt olarak üreticinin kilogram başına almasını sağlayacağım. Eğer biz bunu 2 lira olarak yansıtmış olsaydık şuanda 10 buçuk lira olan fındık 12 buçuk lira, 10 lira olan fındık 12 lira zaten şuan olan o. Alan bazlı destekten kimse bahsetmiyor. Üzücü olan nokta da o. Biz ödemeleri normalde 15 günde veriyorduk, biz bunu bir haftaya indirdik. Çürük yüzde 3’dü, 5’e çıkardık. Çatlaklar 2’ydi, 7’ye çıkardık. Üreticinin lehine olması gereken neler varsa biz onu yaptık. Bütün insanları mutlu etmemiz mümkün değil ama emin olsunlar biz üreticimizi ezdirmemek adına 8 lira, 8 buçuk lira fiyat verirken, biz hükümet olarak diyoruz ki hayır bu fiyat azdır. Biz bunu 10 buçuk liraya alacağız. Bazen Giresun mesela kalite yüksek olduğundan dolayı 10 buçuk lira fiyat vermişiz ve 10,71’e kadar çıkıyor. Levant’da 10 lira civarında devam ediyor. Bizim görevimiz eşit fiyatı belirlemek ve üreticiyi bu fırsatçıların eline bırakmamak ve biz bunu yapıyoruz. Ne kadar ellerinde fındık varsa süre ve zaman vermeden hepsini alacağız. Bakın burada söz veriyoruz. Fındığın bir özelliği de var çuvalla alıyorsunuz. Çuvalla aldığınız zaman işlemler çok zor oluyor” ifadelerini kullandı.

Bakan Fakıbaba, sözlerine şöyle devam etti:

“O kadar çok aldığımız tedbirler var ki. Eskiden 120 noktada alış vardı, biz bunu 130’a çıkardık. Yani üreticinin lehine olan bütün kararları biz aldık ama insanlar yürümek ister, tabi ki yürüyebilirler, bu en doğal haklarıdır. Şu şatlarda biz alan bazlı destekle ortalama 1 buçuk, 2 lirayla verdiğimiz fiyatla rekolte yükselmesine rağmen. Burada eksiği ben biliyorum. Sadece fındıkta değil, fındıkta, kaysıda, üzümde, incirde, fıstıkta eksiğimiz lisanslı depoculuk. İnşallah burada arkadaşlarımızla görüşeceğiz, lisanslı depoculuğu yaygın hale getireceğiz. Üretici kardeşim getirecek lisanslı depoya malını koyacak, eline sertifikasını alacak, istediği zaman istediği yerde onu paraya çevirebilecek. Biz bunu yaptığımız takdirde gerçekten hem Karadeniz’e hem Doğu Anadolu’ya, hem batıya görevimizi en iyi şekilde yapma gayreti içerisinde olacağız ve borcumuzu yerine getireceğiz. Fındıkta birazda gecikmelerin nedeni çuval çuval geliyor, tek tek inceleniyor, çuvallar açılıyor ve alım noktalarını arttırmamıza rağmen mesela bir buğdayı, arpayı alırken 100 tonu bir kerede alabiliyorsunuz ama fındıkta bu böyle olmuyor. Biz üreticinin hizmetçisiyiz, hizmetkarıyız. Onlar olmazsa biz olamayız. Onların üretimi ile Türkiye Türkiye’dir. Onlar daha fazla üretecekler, biz onları daha fazla destekleyeceğiz.”

“Üretici kardeşlerimizin mallarının değerini kimseye fırsat bırakmadan vermiş olacağız”

“Üretici kardeşlerimizin mallarının değerini kimseye fırsat vermeden vermiş olacağız” diyen Bakan Fakıbaba, “Lisanslı depoculuğu Giresun’da açtık. Başka noktalarda da lisanslı depoculuğu açtığımızda üretici kardeşlerimizin mallarının değerini kimseye fırsat bırakmadan vermiş olacağız. Keşke daha fazla verilse, yani biz eşit fiyatı 10 buçuk lira belirlemişiz ama insanlar 8 buçuk lira. Demek ki bizim yaptığımız hareket kötü bir hareket değil. Biz 8 buçuk liraya düşen bir mala 2 lira fazla veriyoruz. 2 lirada alan bazlı veriyoruz, toplamda 4 lira fazla veriyoruz. İmkanım olsa keşke 5 lira da verebilsem ama bu 80 milyonun vergisiyle oluyor. Fındık stratejik bir ürün, çok önemli bir ürün ama bunun yanında üzümü var, kayısısı var, inciri var, fıstığı var” ifadelerini kullandı.

”Domates ihracatını serbest bırakma girişimleri var”

Domates ve et ihracatından da bahseden Bakan Fakıbaba, “Domates ihracatını serbest bırakma girişimleri var ama bir karşılık açısından değil, ben öyle biliyorum. Şuanda zaten biraz önce de konuşmalarımda söyledim. Özellikle etteki ithalat beni üzüyor. İnşallah birkaç yıl içerisinde bu ithalatı bitirmeyi planlıyoruz. Tabi fiyatlar uygun olursa Avrupa’dan, Brezilya’dan ve Uruguay’dan alacağımıza komşumuz olan Rusya’dan almada hiçbir mahsur görmüyorum. Yeter ki iki ülkenin şartları, hayvanların sağlık şartları uygun olsun. Şartlar uygun olduktan sonra neden sıcak bakmayayım” dedi.