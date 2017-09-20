Bu nedenlerdendir ki gıda güvenliğini garanti altına almış ülkeler geleceğin lider ülkeleri olacaktır. Ben bu bağlamda Türkiye’nin lider bir ülke olacağına inanıyorum” dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Zincirlikuyu’da bir otelde düzenlenen Tarım Zirvesi 2017’ye katıldı. Zirvede bir konuşma yapan Bakan Fakıbaba, “Nasıl kendimize yeten gıda, tarım ve hayvancılık ülkesi olacağız? Yapmış olduğum 2 aylık araştırma neticesinde ben çok pozitifim, kendi kendimize yeteceğimize inanıyorum. Yetip de geçeceğimize inanıyorum. Yeter ki biz toprağı suyla, çiftçiyi de bilgiyle buluşturalım. Bu çok zor değil. Bunu başaramamamız için hiçbir neden yok. Gıda, tarım ve hayvancılık bizim olmazsa olmazımızdır. Kesinlikle kendi gıdasını üretemeyen ülkelerin bağımsız ve özgür olamayacaklarını düşünen bir arkadaşınızım. Hükümetimizin programlarına baktığımızda bunun böyle olduğunu zamanla göreceksiniz. Her şey insan için, biz burada insan için varız. Bunlar üretilmese, sizler bunu işlemeseniz ve tüketici bunları kullanmamış olsa biz ne yapabiliriz? Buraya gelmeden önce kahvaltı yaptık çünkü bunu yapmaya ihtiyacımız vardı” dedi.

“Türkiye’nin gıda üretiminde lider bir ülke olacağına inanıyorum”

Bakan Fakıbaba, nüfus artışı, tarım arazilerinin yok olması, iklim değişikliği ve su kaynaklarının azalması gibi faktörlerin, tarımın ne kadar stratejik ve hayati bir sektör olduğunu net olarak gösterdiğini belirterek, "Geleceğin dünyasında gıda ve tarım bugünkünden çok daha önemli ve kritik noktada olacak. Savaş nedenleri olacak. Biz bunları görüyoruz ve şimdiden mutlaka buna göre plan yapmak zorundayız. Eğer bir ülke kendi üretimini yapamıyor, tam bağımsız ve özgür sayılamaz. Bu nedenlerdendir ki gıda güvenliğini garanti altına almış ülkeler geleceğin lider ülkeleri olacaktır. Ben bu bağlamda Türkiye’nin lider bir ülke olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

“Tarım il müdürlerimizin her birisi lider olacak”

Bakan Fakıbaba, sözlerini şöyle tamamladı:

“Batman’ı, Şırnak’ı, Cizre’yi oradaki tabiatı, yeşili, hayvanları görmenizi isterim. Bu ülkeyi birileri karıştırmak istiyor, ölmek istiyor. Bu zenginliği Türkiye Cumhuriyetine az görüyorlar. Bunun için mücadele etmemiz lazım. Liderler lazım, tarım il müdürlerimizin her birisi lider olacak. İnşallah her biri bakanlığımızı çok iyi temsil edecek. Bütün üreticilerimizin evi olacak. Hiç sıkıntıları olmadan çaylarını ve kahvelerini içecekler. Dertlerini benim arkadaşlarım dinleyecek.”