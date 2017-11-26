Teknoloji üretmeden bir yere varamayız. Bu nedenle İslam ülkelerinin ekonomik ve ticari hedeflerinin birbiriyle uyumlu ve eşgüdüm içinde ele alınması gerekmektedir” dedi.

İslam ülkeleri arasında ticareti ve uyumu kolaylaştırmak amacıyla 2010 yılında kurulan İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsünün (SMIIC) 12. Genel Kurul Toplantısı İstanbul’da yapıldı. Genel kurula konuşmacı olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de katıldı. Toplantı Mısır’da Ravda Camisi’ni hedef alan terör saldırısında hayatını kaybedenler için okunan Kur’an tilaveti ile başladı.

“Helal ürün alanı genişletilmelidir”

İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsünün ağırlıklı olarak üzerinde durduğu helal gıda hakkında konuşan Bakan Faruk Özlü, helal ürün alanının genişletilmesi gerektiğini söyledi. Müslümanların bu konuda oldukça fazla talepleri olduğunu ifade eden Bakan Özlü, “İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsünün faaliyetleri ağırlıklı olarak helal gıda üzerine yoğunlaşmıştır. Ancak bu faaliyetlerin, ülkemizin ihtiyaç duyduğu her alanda yaygınlaştırılması gerekmektedir. Diğer taraftan helal standartların gıda, kozmetik, turizm ve tekstil gibi alanlarda yaygınlaşmasında Müslüman ülkelerden gelen talep ve beklentiler göz ardı edilmemelidir. Müslümanlar bu taleplerinin güvenilir kurum ve organizasyonlar tarafından hayata geçirilmesini beklemektedirler” dedi.

“İslam dünyası eğitim, bilim, araştırma ve teknoloji ile ileri gidebilir”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü konuşmasında, İslam ülkelerinin ekonomik durumu hakkında da açıklamalarda bulundu. Ekonomi, bilim ve teknoloji gibi alanlarda İslam ülkelerinin dünya ortalamasının gerisinde olduğunu belirten Özlü, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“İslam dünyasının bütün alanlarda etkinliğini artırması gerekmektedir. Dünyada üretilen zenginlikten daha yüksek miktarda pay almamız gerekiyor. İslam İşbirliği Teşkilatı’nın raporlarına göre İslam ülkelerinin ‘Dünya araştırma harcamaları’ içindeki payı yüzde 2,5 oranındadır. Patent oranı ise sadece 1,6’dır. Müslüman ülkelerde bilim alanında çalışan insanların sayısı global ortalamanın çok çok altındadır. Bu rakamlarda görüleceği gibi İslam dünyası eğitim, bilim, araştırma ve teknoloji ile ileri gidebilir. Değerli kardeşlerim, teknoloji üretmeden bir yere varamayız. Bu nedenle İslam ülkelerinin ekonomik ve ticari hedeflerinin bir biriyle uyumlu ve eşgüdüm içinde ele alınması gerekmektedir. İslam ülkeleri olarak tarihsel birikimimiz, zengin insan kaynağımız ve doğal kaynaklarımızla ihtiyaç duyduğumuz imkanlara sahip bulunuyoruz. Az önceki cümlemi tekrar etmek istiyorum. Teknoloji üretmeden bir yere varamayız.”

Açılış konuşmalarının ardından SMIIC ve GSO arasında karşılıklı işbirliği anlaşması imzalandı.