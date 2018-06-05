Zeytinburnu Belediyesi tarafından bu yıl “Dünya Çevre Günü"nü kutlamak amacıyla bir yürüyüş düzenlendi. “Temiz çevre sağlıklı yaşam" sloganıyla yapılan yürüyüşte daha temiz bir gelecek vurgusu yapıldı. Zeytinburnu Gençlik Merkezi öğrencileri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü işçileri ellerinde pankartlarla Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’ndan yürüyüşe başladılar. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı yürüyüşe Zeytinburnu’nun meşhur maskotu Zeyço da eşlik etti. Bu yıl ki yürüyüşe Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın katıldı.

“Biz iktidarlarımız döneminde milyarlarca fidan diktik"

AK Parti iktidarının çevreci olduğunu söyleyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, “Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra İstanbul’a milyonlarca ağaç dikti. İstanbul’un adeta rengi değişti. Yeşil bir İstanbul’u Cumhurbaşkanımızın başkanlığı döneminde İstanbullulara armağan ettik. Su hayattır. Su temizliktir. İstanbullu 2 haftada 1 gün musluğundan su akan günlerden, 94 sonrası Cumhurbaşkanımızın başkanlığı döneminde bugünlere geldi. Biz çevreciyiz. Bizim inancımız gereği insana, hayata, yaşama, çevreye saygımız var. Bizim medeniyet değerlerimizden aldığımız çevre bilincimiz var. Biz doğanın, her canlının yaşam hakkına saygı gösterip kutsal bilip korumakla mükellefiz. Biz iktidarlarımız döneminde tüm Türkiye’yi ağaçlandırdık. Milyarlarca fidan diktik" diye konuştu.

“Çevre bilinci adı altında konuşanlar iktidar olursa eğer Kanal İstanbul projesini iptal edeceğini söylüyor”

Bakan Kaya, Millet Bahçesi projesinin vatandaşı heyecanlandırdığını belirterek, “24 Haziran’daki seçimlerde de milletimizi özellikle İstanbullu kardeşlerimizi çok heyecanlandıran bir vaadimiz var. İstanbullu hemşerilerimizi Millet Bahçesi ile buluşturuyoruz. Çocuklarımızın, ailelerimizin nefes alacağı dünyanın sayılı bahçelerinden birini Atatürk Havalimanı’nın olduğu bölgeye yapacağız. Çevre bilinci adı altında konuşanlar iktidar olursa eğer Kanal İstanbul projesini iptal edeceğini söylüyor. Kanal İstanbul’u biz ne için yapmak istiyoruz? Biz boğazdan geçen atık taşıyan gemilerin Allah korusun herhangi bir kaza anında boğazı kirletmesinin önüne geçmek istiyoruz. Biz İstanbul Boğazı’na denizlerimize saygımızdan dolayı böyle büyük bir projeyi Allah’ın izniyle hayata geçireceğiz. Ben tekrar Dünya Çevre Günü’nün farkındalık oluşturmak adına hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.