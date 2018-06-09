İftar programına katılan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Eylül ayı ile birlikte 25 bin yeni öğretmenimizi eğitim ailemizle buluşturacağız” dedi.

Sancaktepe Belediyesi tarafından Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen iftar programında İstanbul’da yaşayan Sivaslılar bir araya geldi. Düzenlenen iftar programına Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Davut Gül, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda Sivaslı katıldı. Sancaktepe Belediye Başkanı ve aynı zamanda da Sivaslılar Platformu Başkanı İsmail Erdem, hemşehrileriyle buluşarak sohbet etti. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ezanın okunmasıyla birlikte vatandaşlar oruçlarını açtı.

“Eylül ayı ile birlikte 25 bin yeni öğretmenimizi eğitim ailemizle buluşturacağız”

İftar programında öğretmen atamalarıyla ilgili konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Bizim dönemimizde 584 bin öğretmenin atamasını gerçekleştirdik. Şimdi de bu yıl Allah nasip ederse seçimden sonra açıklanacak, bir kısmının mülakatları yapılacak, başlayacak, devam ediyor ve bitecek. Ama Eylül ayı ile birlikte 25 bin yeni öğretmenimizi eğitim ailemizle buluşturacağız. Ve bizim dönemimizde 610 bin öğretmeni eğitim ailemize katmış olacağız. Niçin? Daha kaliteli bir eğitim vermek için. Yine daha kaliteli bir eğitim vermek için olmazsa olmaz unsurlardan müfredatın güncellenmesiydi” dedi.

İftar programında konuşma yapan Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem ise, “Geleneksel olarak yıllardır aynı mekanda iftar programları düzenliyoruz. Ramazan ayı rahmet ayı, bereket ayı, mağfiret ayı, günahlardan arınma diyoruz ve Kadir Gecesine doğru geldik. Cenabı Hak Ramazan ayının bereketinden istifade edenlerden eylesin. Sivas Platformu malumunuz 2006 yılında kuruldu. İstanbul’daki 1 milyon civarındaki hemşehrilerimize hitap eden ve İstanbul’dan da Sivas’ımıza doğru gönül köprüsü kurarak bugüne kadar çok farklı programlar organize ettik” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından çekilen aile fotoğrafından sonra program sona erdi.