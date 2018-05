Şuanda eğitim, merkezi hükümet bütçesinde en çok pay ayrılan merkez, birinci sırada. 134 milyar 727 milyon bütün eğitim. 2002’de eğitime ayırdığımız miktar 10.5 milyar bile değildi” dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İstanbul İmam Hatip Müdürleri Çalışma Toplantısı’na katıldı. Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen programa Yılmaz’ın yanı sıra; İstanbul Valisi Vasip Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci ve çok sayıda öğretmen katıldı. Toplantı İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim tilaveti okunması ile başladı. Programda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, 2002 yılından bu zaman kadar yaptıklarına değinerek, şuan hükümetin eğitime ayırdığı bütçenin 2002’ye göre daha fazla olduğunu söyledi.

Seminerde konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ”Eğitimin her alanında 2002’ye göre gerçekten çok büyük bir mesafe aldık. Her okulumuzun olduğu gibi imam hatip okullarınında eğitim sorunlarını hep beraber çözdük. Her şeyi çözdük demiyoruz ama çok şeyi çözdük. Yapmamız gerekenler var mı var ama çok şeyi de yaptığımızı söylemek isterim. Türkiye genelinde 2 bin 750 İmam Hatip Orta Okulu’muzda 713 bin 561 öğrencimiz 38 bin 202 öğretmenimizde eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütüyor. Bin 5 39 Anadolu İmam Hatip Lise’mizde 645 bin 305 öğrencimiz ve 42 bin 775 öğretmenimizde eğitim öğretim faaliyetlerini yürütüyoruz. İstanbul’da da 249 İmam Hatip Orta Okulu 161 bin 510 öğrencimiz var. Yine 183 Anadolu İmam Hatip Lisesinde 96 bin 815 öğrencimiz var” diye konuştu.

“Normal liselerimizden aldığı eğitimden eksiği yoktur, fazlası vardır”

İmam Hatip Liselerinin normal liselerden alınan eğitimden eksiği değil fazlası olduğunu söyleyen Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, ”İmam hatiplerde öğretim programı çeşitliliğine gittik. Fen lisesi seviyesinde bir eğitim mi almak istiyor. İşte İmam Hatiplerde de bu mümkün. Güzel sanatlar mı almak istiyor? İmam hatiplerde mümkün. Çok iyi bir yabancı dil öğrenmek mi istiyor? İmam Hatiplerde mümkün. Dolayısı ile bu program çeşitliliği ile evlatlarımız istediği alanda kendisini geliştirebilmesine fırsat sağlayalım ama bunun yanında da peygamberimizin hayatında Kur’an-ı Kerim’den de ilave bilgiler verelim diye. Bunlar bizim eğitim sistemimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Normal liselerimizden aldığı eğitimden eksiği yoktur, fazlası vardır” diye konuştu.

“Şuanda eğitim merkezi hükümet bütçesinde en çok pay ayrılan merkez, birinci sırada”

Bakan Yılmaz, ”Eskiden eğitim birinci sırada değildi. Savunmaydı, sağlıktı daha sonra eğitim gelirdi. Şuanda eğitim merkezi hükümet bütçesinde en çok pay ayrılan merkez, birinci sırada. 134 milyar 727 milyon bütün eğitim. 2002 de ayırdığımız miktar 10.5 milyar bile değildi. Bunun içinde YÖK’de dahil olmak üzere. 80 yıl da yapılan derslikten daha fazlasını bu dönemde yaptık. Sormak lazım 80 yılda yapılan derslik sayısı 367 bin bizim dönemimizde 387 bin yaptık. Şimdi 754 bin’in üzerinde dersliğimiz var. bizden önce öğretmen sayısı 512 bin civarıydı. Kamuda söylüyorum 584 bin öğretmen atadık. 15 yaş üzeri okuma yazma bilmeyenlerin oranı 2002’de yüzde 85. 1’i okuma yazma bilir. Bu ne demektir yüzde 14. 9’u okuma yazma bilmez demektir. Şimdi bunun oranı her yüz kişiden 96’sı her yüz kişiden 4’ü okuma yazma bilmez. Yani 2002’de 15’di şimdi 4’e düştü. Fatih projesini başlatık. Eğitimin mutlaka teknoloji ile buluşturulması lazım. 1 milyon 400 bin üzerinde tablet bilgisayarı öğretmenlerimize ve öğrencilerimize dağıttık. 430 bin’in üzerindeki akıllı tahtalarla sınıflarımızı donattık. Önümüzde ki dönemde Fatih projesini hem özel eğitime, hem meslek okullarına, hemde ilk okullar dahil olmak üzere yaygınlaştırarak bütün öğrencilerimize ve bütün öğretmenlerimize tablet bilgisayar vermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“İstanbul’da ilk defa orta okul ve lise özel yetenekli evlatlarımız için bir okul açtık”

İstanbul’da ilk defa özel yetenekli çocuklar için okul açıldığını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, ”Bu yıl İstanbul’da ilk defa orta okul ve lise özel yetenekli evlatlarımız için bir okul açtık. İnşallah bu uygulama dört başı mağrur bir seviyeye geldiğinde hem yaygınlaştıracağız hem de Türkiye’nin diğer illerinde de bu özel yetenekler için okulların açılmasını yaygınlaştıracağız. Meslek eğitimini memleket meselesi olarak görüyoruz. Toplam oranı yüzde 42 bunu daha da yükseltebilmek yüzde 60 yaklaştırma hedefimiz var” dedi.

“Hatiplerimiz gerçekten göz dolduruyor”

“Hatiplerimiz gerçekten göz dolduruyor” diyen İstanbul Valisi Vasip Şahin, ”İmam Hatipler İstanbul’da Türkiye’de olduğu gibi belli bir seviyeye ulaştı. Vatandaşlarımızla velilerimizle öğretmenlerimizle idarecilerimiz de bu çabayı karşılıksız bırakmamaya gayret ettiler. Yoğun bir ilgi görüyor. Hem kalite açısından hem sayı açısından imam Hatiplerimiz gerçekten göz dolduruyor” şeklinde konuştu.