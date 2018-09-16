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Bakan Kasapoğlu, Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı unutmadı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan için ölüm yıl dönümünde anma mesajı yayınladı.


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 57 yıl önce idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı unutmadı. Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:


“Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı milletimizin gönlündeki yerlerinde özlemle, hürmetle ve rahmetle yad ederken onları sehpaya gönderen hukuk ve demokrasi düşmanlarını da lanetliyoruz.”

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