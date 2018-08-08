Bakan Kasapoğlu, şampiyon üniversitelileri makamında ağırladı

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beykent Üniversitesi Erkek Voleybol ve Basketbol Takımı’nı makamında ağırladı.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu Türkiye’ye voleybolda Avrupa Şampiyonluğu ve basketbolda Avrupa ikinciliği kazandıran Beykent Üniversitesi spor takımlarının oyuncularını, antrenörlerini ve yönetimini makamında ağırladı. Dr. Erkan Çelik ve Beykent Üniversitesi Genel Sekreteri Murat Süslü’den bilgi alan Bakan Kasapoğlu, şampiyonluklarla geri dönen başarılı öğrencilere şunları söyledi:

"Avrupa’da ülkemizin bayrağını dalgalandıran, ülkemize Avrupa Şampiyonluğu ve ikinciliğini hediye eden Beykent Üniversitesi öğrencilerini gönülden tebrik ederim. Bu büyük başarıda emeği geçen bütün teknik ekibe ve yöneticilere şükranlarımı sunarım. Bundan sonra daha büyük başarılara imza atacağız. Bu büyük hedefte hep birlikte yürüyeceğiz."

Şampiyonluk formalarını hediye ettiler

Beykent Üniversitesi Erkek Voleybol Takımı ve Erkek Basketbol Takımı kaptanları ile oyuncuları, Bakan Kasapoğlu’na anı olarak şampiyonluk formalarını hediye etti.