Bakan Kasapoğlu: "Spor, kötülüklerle mücadelede çok önemli bir enstrüman"

Esenler'de "3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası"nın startını veren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Spor, hem zihnen hem bedenen insana, topluma katkı sağlayan bir olgu. Spor kötülüklerle mücadelede çok önemli bir enstrüman Sporu kullanarak, sporun gücüyle tüm kötülüklerle baş edebilmenin yollarını arayacağız" dedi.

Esenler Belediyesi, "Esenler'de Basketbol Spor Yap Bol Bol" sloganıyla, "3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası" düzenledi. "3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası", Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun hava atışıyla başladı. Basketbolu her mahallede oynanır hale getirmek amacıyla başlatılan proje, basketbola gönül vermiş gençlere ülkelerini milli takım düzeyinde temsil edebilme imkanı sunacak.

Heyecan dolu turnuva, "Profesyonel 3x3 Basketbol Takımları"nın gösteri maçıyla start aldı. Turnuvanın hava atışını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaparken, heyecanlı ve çekişmeli mücadelelerin yaşandığı gösteri maçıyla birlikte Esenler'de basketbol sokağa indi.

"Yaklaşık 3 bin basket topu dağıtacağız"

Esenler'de gençlerin spor yapmasının önünü açan projelerin tek tek hayata geçtiğini ifade eden Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "İstanbul ortalaması 0-34 yaş gurubu yüzde 48'iken, Esenler'de bu rakam yüzde 61. İstanbul'da en genç nüfusa sahip ilçenin gerçekten her bir gencine farklı alanlarda farklı şekillerde hizmet sunması gerekiyor. Bugün baktığımızda gençlerimizin özellikle hobi alanı olan sporla ilgili yapacağımız her çalışma, çocuklarımızın hem zihinsel hem bedensel gelişimleri açısından önemli bir hizmeti yerine getireceği için, belediye olarak sporun her türlü alanında yatırım yapmayı, onların önünü açacak her türlü fırsatı sunmayı kendimize birinci görev olarak görüyoruz. Bu çerçevede futbol kulüpleriyle yapılan çalışmalar, amatör kulüplerle yapılan çalışmalarda bütün amatöre kulüplerimizin malzemeleri belediyemiz tarafından verilirken onların çalışmalarını güzel bir şekilde yapabilmesi için, İstanbul'da özgün bir stadyum inşa ettik. Basket ile ilgili sokakları gezdiğimizde baskete ilginin olduğunu gördüm. Allah nasip etti, projemizin startını bakanımız ile birlikte veriyoruz. Yaklaşık 3 bin basket topu dağıtacağız. Katılan sporcu arkadaşlarımızla formaları ve toplarıyla birlikte hediyelerini vereceğiz” dedi.

"Ülkemizin her mahallesinde bir basketbol alanı oluşturma projemiz var"

Projenin tüm Türkiye'de yaygınlaştırılacak önemli bir proje olduğunu belirten Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporun gücüyle tüm zorlukların aşılabilir olacağını söyledi.

Kasapoğlu,"Bir spor seferberliğinin başındayız. Başkanımız bizim çok uzun zamandır düşündüğümüz basketbolu tabana yayma, okullarımızda basketbol, her mahallede basketbol seferberliği noktasında herkesten hızlı davrandı ve bizimle bir protokol imzaladı. Türkiye'ye yaydığımız bu çalışmanın ilk ateşini bugün Esenler'de yakıyoruz. Spor gerçekten çok önemli bir olgu. Hayatımızın her parçasında olması gereken, bir durum. Günlük yaşamımızda mutlaka kaç yaşında olursak olalım sportif bir aktivitemizin mutlaka olması lazım. Spor hem zihnen hem bedenen insana, topluma katkı sağlayan bir olgu. Spor kötülüklerle mücadelede çok önemli bir enstrüman. Sporu kullanarak, sporun gücüyle tüm kötülüklerle baş edebilmenin yollarını arayacağız, bu yollardan biri de basketbol. Basketbol hem fiziki anlamda hem takım oyunu anlamında bize katkılar sağlayacak bir spor. Bu sporu yaygınlaştırma noktasında bakanlığımız olarak ülkemizin her mahallesinde bir basketbol alanı oluşturma projemiz var. Bu projeyi Esenler'de başlatıyoruz. Ülkemizin yarınları adına önemli bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu tür başlangıçlar yeni 12 dev adamlarla buluşturacak. Onların tohumlarını bugün burada ekiyoruz” diye konuştu.

Öte yandan proje kapsamında ilçedeki 16 mahalleye basketbol sahaları kurulacak.