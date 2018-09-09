Bakan Kasapoğlu, “Bakanlık olarak bundan sonra bu tür faaliyetleri var gücümüzle destekleyeceğiz“ dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafında bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Uluslararası Su Sporları Festivali, Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nda gerçekleşti. Festivale Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, yurt içi ve yurt dışından yüzlerce sporcu katıldı. Festival alanında gerçekleşen su topu maçını Bakan Kasapoğlu, Milletvekili Boyraz ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal ile beraber izledi. Ardından Flyboard ile gösteri yapan takım elbiseli sporcu, kendisini izleyen Bakan Kasapoğlu’na Türk bayrağı, Başkan Uysal’a da belediyenin bayrağını verdi.

“Bakanlık olarak bundan sonra bu tür faaliyetleri var gücümüzle destekleyeceğiz”

Festivalde su topu dalında birinci olan Macaristan takımına madalya ve kupalarını veren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “İstanbul bugün gerçekten güzel bir organizasyon görüyor. Uluslararası Su Sporları Festivali, Büyükşehir Belediyesi önderliğinde gerçekten güzel bir organizasyon. Sporcularımız, vatandaşlarımız çok güzel ilgi göstermişler. Burada olmaktan dolayı mutluyuz. Malum ülkemiz su noktasında avantajlı bir ülke, bunu çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Biz de bakanlık olarak bundan sonra bu tür faaliyetleri var gücümüzle destekleyeceğiz. Halkımızın ilgisi, alakası, bu konudaki heyecanı bizi gerçekten ümitlendiriyor. Bizim bu noktada uluslararası başarılar anlamında, spor kültürünün tabana yayılması noktasında su sporlarını desteklemekle ilgili belediyelerimizle, yerel yönetimlerimizle işbirliklerimiz olacak. Hem de bakanlık olarak farklı politikalar, projeler geliştireceğiz. Sporcularımıza başarılar diliyorum, çalışmaya devam diyorum” dedi.

“İstanbul su festivali bir dünya markasına dönüşür diye temenni ediyoruz”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal ise, “İstanbul deyince hem su sporları hem İstanbul uluslararası su sporları geliyor. Tabii bu 4’ncüsü, temennimiz gelecek yıllarda İstanbul su festivali bir dünya markasına dönüşür diye temenni ediyoruz. Bu başlangıç. Özellikle bakanımıza verdiği destekten dolayı canı gönülden teşekkür ediyoruz. İstanbullulara, yurt dışından gelen sporcularımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.