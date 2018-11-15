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Bakan Kasapoğlu'ndan şampiyon güreşçiye kutlama

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 72 kiloda altın madalya kazanan Cengiz Arslan’ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 72 kiloda altın madalya kazanan Cengiz Arslan'ı tebrik etti.


Bakan Mehmet Kasapoğlu, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 72 kiloda altın madalya kazanan Cengiz Arslan'ı tebrik etti. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu kutlama mesajında şu cümlelere yer verdi:



"Tebrikler Cengiz!


U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 72 kiloda altın madalya kazanarak bizleri gururlandıran milli güreşçimiz Cengiz Arslan'ı kutluyorum."

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