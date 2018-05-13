Bakan Kaya: “14 bin kimsesiz çocuğun annesiyim”

Vatandaşlara 0-6 yaş arası kimsesiz çocuklara koruyucu aile olmaları çağrısında bulunan Bakan Kaya, devlet korumasındaki 14 bin çocuğun da annesi olduğunu söyledi.

Esenler Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Uluslararası Ninni Festivali’nin dördüncüsü, Anneler Günü’nde gerçekleşti. Esenler Meydanı’nda “Kadim dünyanın kayıp ninnileri” içeriği ile düzenlenen festivale Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu da katıldı. Anneler Günü’nde düzenlenen etkinlikte Filistin, Fas, Suriye, Lübnan, Mısır, Tunus ve Türkiye’den sanatçılar, ülkelerinde söylenen ninnileri seslendirdi. Festivale Türkiye’den İpek Açar katıldı. Kayahan’ın bestelediği ninnileri seslendiren Açar, duygusal anlar yaşadı.

“Sosyal devlet olma ilkesini ülkemize yerleştirdik”

Festivalde konuşan Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, çocuklar, kadınlar ve engellilerin hayat standartlarının yükseltildiğini belirterek, “Biz Türkiye Türkiye’den büyüktür anlayışıyla öncelikle ülkemizdeki tüm mazlumlara sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ama aynı zamanda Türkiye’yi daha da büyüterek 2023 hedeflerimiz doğrultusunda hızla ilerleyerek tüm dünya mazlumlarına da umut olmaya devam edeceğiz. Biz son 15 yılda hükümetlerimiz döneminde eğitimde, sağlıkta, ulaşımda çok önemli hizmetler yaptık. Ama yaptığımız en önemli hizmetler sosyal devlet olma anlayışıyla ülkemizdeki çocuklara, kadınlara, engellilere sahip çıkarak sosyal devlet olma ilkesini ülkemize yerleştirdik. Ülkemizdeki tüm annelere el uzattık. Bugün doğum yapan tüm kadınlara ilk hediyesi devletimizden. Bu geliştirdiğimiz politika ile birlikte 1,5 milyar lira doğum yardımı yaptık” dedi.

“Koruyucu aile olabilirsiniz”

Bakan Kaya, kadınlara bir çağrıda da bulundu. Özellikle 0-6 yaş arası kimsesiz çocukların aile ortamına ihtiyacı olduğunu belirten Kaya, kadınlara koruyucu aile olmaları çağrısında bulundu. 14 bin çocuğun devlet koruması altında olduğunu ifade eden Bakan Kaya şöyle konuştu:

“Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Anne olalım ya da olmayalım kimsesiz tüm çocukların annesi olabiliriz. Bugün korumamız altında olan 14 bin evladımız var. Ben onlara evlatlarım diyorum. 14 bin evladımızın annesiyim ve o 14 bin evladımıza aile sıcaklığını hissedebileceği birer yuva arıyoruz. Siz de koruyucu aile olup bizim evlatlarımıza anne olabilirsiniz. Ben buradan tüm kardeşlerimize de tüm evlatlarımıza da sahip çıkmaya devam ediyorum. Biz onlara en güzel imkanları sunuyoruz, anne şefkatiyle onlara hizmet eden bakım elemanlarımız var. Bugün hiçbir çocuğumuzu muhtaç bırakmıyoruz ama her birinin de sıcak birer yuvaya ihtiyacı var. Ben özellikle 0-6 yaş arasındaki tüm çocuklarımıza sıcak bir yuva olmaya sizleri davet ediyorum, evlatlarımızı ninnilerle en güzel şekilde büyütmeye davet ediyorum. Tüm kadınlar anne şefkatiyle yaratılmıştır, ben buna inanıyorum. Çocuk doğursun ya da doğurmasın tüm kadınlarda bu şefkat var. Şefkatimizle, merhametimizle ülkemizdeki tüm çocukları kucaklayabilecek güce sahibiz. Devletimiz çok güçlü ama sizler de bize destek olabilirsiniz, koruyucu aile olabilirsiniz.”

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da geleneksel hale getirdikleri Ninni Festivali ile çocuklarla anneler arasındaki gönül bağını tekrar güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi. Annelerin artık telefonlarla çocuklarına ninni dinlettiğini kaydeden Başkan Göksu, “Dijitalleşme çok fazla olduğu için artık anneler çocuklarına akıllı telefonlarla ninni dinletmeye başladılar. Anneler telefonla ninni dinletmeye başlayınca çocuklarıyla gönül bağında bir zedelenme olduğu bilimsel olarak da söylenen bir ifade. Bizim farkındalık oluşturup yeniden annelere ninninin ne anlama geldiğini ve ninni söylemelerinin ne kadar anlamlı olduğunu hatırlatmamız gerektiğini düşündük” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Göksu, Bakan Kaya’ya Osmanlı padişahlarının şiirlerinin bestelendiği "Aheng-i Hümayun" ile önceki yıllarda yapılan ninni festivalinde okunan ninnilerin bulunduğu albümleri hediye etti. Esenlerli minik bir kız çocuğu da tüm Esenlerli çocuklar adına Bakan Kaya’nın Anneler Günü’nü kutlayarak çiçek takdim etti.

4. Uluslararası Ninni Festivali’nde 7 ülkeden sanatçılar sahnede kendi dillerinde ninniler söylediler. Türkiye’nin yanı sıra Filistin, Fas, Tunus, Lübnan, Mısır ve Suriye’den sanatçı anneler, aynı ezgilere sahip farklı sözlerdeki ninnilerini seslendirdiler. Programın sonunda kura çekilişiyle 20 anneye çeşitli hediyeler verildi.