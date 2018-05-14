Bakan Kaya: “Aile ortamında yaşamaya tüm çocukların hakkı vardır“

YETKİM (Yetiştirme Yurtlarında Kalan ve Ayrılan Çocukları Koruma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği) ve Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen "Koruyucu Aile Olun, Gönüllere Dolun" programı Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi’nde yapılan "Koruyucu Aile Olun, Gönüllere Dolun" konulu programa Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ravza Kavakçı Kan, İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Av. Şeyma Döğücü, AK Parti Beykoz İlçe Başkanı M. Hanefi Dilmaç, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, eşi Ayşe Çelikbilek, Belediye Başkan Yardımcısı Manolya Demirören Tekin, AK Parti Beykoz İlçe Kadın Kolları Başkanı Gaye Zayıf, YETKİM Derneği Başkanı Baki Yazgan ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Kaya: "Bütün ailelerimizi koruyucu olmaya çağırıyoruz"

Programda katılımcılara hitap eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bugün Türkiye’de kurum bakımımızdaki ve sorumluluğumuz altındaki çocuklarımız, geçen sene gerçekleştirdiğimiz dönüşüm kapsamında her biri ev ortamında en güzel fiziksel koşullarda yaşıyorlar. Ama biz istiyoruz ki bu çocuklarımız bir aile ortamında da yaşasınlar. Özellikle 0-6 yaş arasında hiçbir çocuğumuz kurum bakımında kalmasın. Devletimizin şefkat eli çok büyük onları ısıtmaya yeter ama bir aile ortamında yaşamaya tüm çocukların hakkı vardır. O yüzden tüm ailelerimize sofralarına birer tabak daha koyarak koruyucu aile olmaya çağırıyoruz. İnanın koruyucu aile annesi olmak belki de fiziksel ve fizyolojik anne olmaktan daha değerli." dedi. Bakan Kaya’ya, devlet koruması altında kalan çocukların ve gençlerin ‘Anneler Gününüz Kutlu Olsun’ videosu gösterildi. Videoda çocuklar Kaya’nın Anneler Günü’nü kutladı. Bakan Kaya, çok mutlu olduğunu ve dün şehit annelerin Anneler Günü’nü kutlayıp ellerinden öptüğünü dile getirerek, “Yaklaşık 6 bine yakın yavrumuz koruyucu ailenin yanında şefkatle ve merhametle büyütülüyor. Ben korumamız altındaki çocuklara şefkatle sarılan ve her zaman onlara hamilik yapan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm koruyucu ailelere ve ekiplerimize teşekkür ediyorum. Gerçekten 16 yılda iktidarımız döneminde çocuk hizmetlerinde büyük bir dönüşümü sağlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz." diye konuştu. Kaya, ülkesinin geleceği için emek veren tüm annelere şükranlarını sunduğunu dile getirdi.

Bakan Kaya: “Aile ortamında yaşamaya tüm çocukların hakkı vardır“

Bakan Kaya, sözlerinin devamında sosyal devlet anlayışıyla hareket edilen çocuk hizmetleri ve kadın haklarıyla ilgili çalışmaları anlatarak, "Engelli anneleri 2002 yılında evlatlarından utanır, evlerinin bir köşesinde çocuklarını kapatırdı. Engelli çocuklarımızdan eğitim alanların oranını 10 kata yakın artırdık. Bugün 310 bine yakın engelli evladımız özel eğitimle birlikte eğitim hayatının içinde. Eğitimden sonra istihdam geliyor. Bugün 2002 yılına oranla baktığımızda kamuda çalışan engelli sayımızı tam 10 kat artırdık. 5 bin 777 olan engelli çalışan sayısında son yaptığımız atamayla birlikte 54 bine ulaştık. İkinci atamayı yılın 2. döneminde Haziran ayında 2 bin 500 kişilik gerçekleştireceğiz" dedi.

Bakan Kaya’ya konuşmasının ardından YETKİM Derneği Başkanı Baki Yazgan tarafından hediye takdim edildi.

Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ravza Kavakçı Kan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde devletimizin sosyal ve adaletli bir devlet anlayışıyla yönetildiğini belirtti.

Başkan Çelikbilek: "Toplumun her kesimine ulaşmaya çalışıyoruz”

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ise, "Beykoz Belediyesi olarak arkadaşlarımızla birlikte şehit, gazi, yetim, öksüz, yaşlı, genç ayırt etmeden ilçemizde muhtaç, yardım bekleyen ne kadar vatandaşımız varsa ulaşıyoruz. Çünkü bizim geldiğimiz anlayış, bizim şu anda benimsediğimiz anlayış bize bunu öğretti. “Komşusu açken tok yatan bizden değildir” diyen bir ümmetin mensubuyuz. Her alanda nasıl gayret gösteriyorsak, devletimizin bütün birimleriyle işbirliğimizi arttırarak vatandaşlarımızın sıkıntılarına çözüm bulmak için de gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmalarının ardından protokol üyelerine günün anısına plaket takdim edildi.