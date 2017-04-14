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14 Nisan 2017 18:13

Bakan Kaya: “Bir daha 28 Şubatlar yaşanmasın diye ‘evet’ diyeceğiz”

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrencilerin düzenlediği konferansa katıldı.

Bakan Kaya: “Bir daha 28 Şubatlar yaşanmasın diye ‘evet’ diyeceğiz”

14 Nisan 2017 18:13

Burada referandumla ilgili konuşan Bakan Kaya, “Bir daha 28 Şubatlar yaşanmasın diye ‘evet’ diyeceğiz” ifadelerini kullandı.


İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri düzenledikleri programa Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’yı davet etti. Programa katılan Bakan Kaya, üniversiteli gençlerle 16 Nisan Referandumunu konuştu. Konferans sonrası Bakan Kaya öğrencilerin arasına geçerek üniversite sıralarına oturdu.



“Bir daha 28 Şubatlar yaşanmasın diye ‘evet’ diyeceğiz”


Öğrencilerin 28 Şubat’a ilişkin soru sorması üzerine Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, “Bir daha 28 Şubatlar yaşanmasın diye ‘evet’ diyeceğiz. 16 Nisan’da hep birlikte vesayete son vereceğiz. Bin yıl sürecek dedikleri 28 Şubat’ı hep birlikte yaşadık. Sizler belki o zaman çok küçüktünüz ama benim ablam İstanbul Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölüm birincisi olmasına rağmen başörtüsünden dolayı atılan öğrencilerden birisi. Bugün çok şükür başörtüsü ile kızlarımız başı örtülü başı açık ayrım yapılmaksızın üniversite sıralarında hem öğrenci hem akademisyen olarak görev yapıyor. Ben de bir ablanız olarak başörtülü bir kadın bakanım. Bu benim için büyük bir onur meselesi. Gece gündüz demeden milletimiz için çalışıyoruz. Bir daha 28 Şubatlar yaşanmasın diye ’evet’ diyeceğiz. 16 Nisan’da hep birlikte vesayete son vereceğiz” ifadelerini kullandı.



“2023 yılında kadınlarımızın istihdam oranını yüzde 41’e çıkaracağız”


Kadınların 2023 yılı hedeflerinde istihdama katkılarının artacağına dikkat çeken Bakan Kaya, “Ülkemizin güçlenmesi, büyümesi demek toplumsal olarak refah seviyesinin artması demek. İş olanakları artacak istikrarla birlikte. Refah seviyesini artıracak bir sistem getireceğiz Allah’ın izniyle. Yaptığımız düzenlemelerle kadınlarımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Kadını güçlendiriyoruz ki aileyi güçlendirelim, toplumu güçlendirelim. Kadınlarımız daha güçlü olacaklar. Sistemle birlikte istihdam olanakları artacak, kadının işgücüne katılım oranları da yükselecek. 2023 hedeflerine çok daha hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz. Kadınlarımızın istihdam oranını yüzde 41’e çıkaracağız 2023 yılında. Kadınlarımızın üniversite oranını artırarak daha fazla eğitim almalarını sağlayacağız” dedi.




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