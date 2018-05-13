Konut desteğini de 15 bin liradan 20 bin liraya çıkarttık” dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ‘’Aile Şenliği’’ etkinliği Gülhane Parkı’nda gerçekleştirildi. Etkinlik boyunca konserler, oyun parkurları ve yarışmalar ile renkli görüntüler oluştu. Hafta sonunu değerlendirmek isteyen aileler çocuklarıyla beraber geldiği Gülhane Parkı’ndaki etkinlik sayesinde güzel vakit geçirdi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’da etkinliğe katılarak ailelerle birlikte eğlendi.

“Aile eğitim programımızla milyonlarca kadına eğitim veriyoruz”

Aile Şenliği’nde konuşma yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya “ 9-14 Mayıs arası aile haftası biliyorsunuz. Biz de aile haftası kapsamında 81 ilimizde ‘Aile Şenliği’ düzenleme kararı aldık. Türkiye’de geleneksel aile sayısı toplam içindeki oranı 40 yıl öncesine göre yarı yarıya azalmış durumda. 40 yıl önce yüzde 32 civarında olan geleneksel aile oranımız bugün yüzde 16’ya düşmüş durumda. Eğitim ailede başlar. Bir çocuk ilk eğitimini ailede annesinden alır. İşte bu yüzden biz diyoruz ki ilk eğitmen olan annelerimizi en iyi şekilde eğitmemiz lazım. Onlar da çocuklarını en iyi şekilde eğitsinler. Aile eğitim programımızla milyonlarca kadınımıza eğitim veriyoruz. 1 milyonun üzerinde vatandaşımıza aile eğitimi verdik. Yine 1 milyona yakın kadınımıza evlilik öncesi eğitim programlarıyla eğitimler verdik. Yani 2 milyonun üzerinde kadınımıza ulaştık ve onları güçlendirecek, donanımlarını, bilgilerini ve sorun çözme kapasitelerini artıracak eğitimleri kadınlarımıza veriyoruz” dedi.

“Çeyiz desteğini 5 bin liradan 7 bin 500 liraya, konut desteğini 15 bin liradan 20 bin liraya çıkarttık”

Hükümet olarak ailelere destek olmaya devam ettiklerini, gençlerin evliliklerinde çeyiz yardımını artırdıklarını dile getiren Bakan Kaya, “Boşanma düşüncesinde olan çiftlerinde sorun çözme kapasitelerini artırmak için aile ve boşanma süreci danışmanlığı hizmetimizi başlattık. Yine çeyiz hesabı, konut desteği gibi projelerimiz var. Şimdiye kadar ev sahibi olmayan ailelere konut desteği programıyla devlet olarak bizde katkı veriyoruz. Yeni yaptığımız düzenlemeyle birlikte çeyiz desteğini 5 bin liradan 7 bin 500 liraya çıkarttık. Konut desteğini de 15 bin liradan 20 bin liraya çıkarttık. Doğum yardımı uygulamamızı başlattık. Bugüne kadar 3.4 milyon doğan bebeğimiz için yaklaşık 3.2 milyon annemize 1.5 milyarı aşkın bir rakamda doğum yardımında bulunduk. Bugün yaklaşık 505 bin engelli ve yaşlımızın ailesine evde bakım desteği vererek onları ailelerinin sıcak yuvalarından ayırmadan en iyi şekilde bakılmalarını sağlıyoruz. ASDEP dediğimiz aile sosyal destek programımız milletimizin huzurunu, güvenliğini ve sosyal anlamda güçlenmesini teşvik etmek için önümüzdeki dönemde en önemli projelerden bir tanesi olarak görüyoruz. Tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum “ şeklinde konuştu.

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören ve bol bol fotoğraf çektiren Bakan Kaya etkinlik sonunda çocuklarla havaya balon bıraktı.