Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), 13 ilde iki gün süreyle düzenlediği ‘Çocuk İstismarının Nedenleri ve Koruyucu Önlemler Çalıştayı’nın açılış programını gerçekleştirdi. Çocuk istismarının tanımı, türleri, farkındalık oluşturma yolları, çocuk istismarının sebepleri, çocuk istismarını önlemek için genel olarak yapılabileceklerin tartışılacağı çalıştay yoğun katılımla başlatıldı. Çalıştayın açılış programına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, KADEM Başkanı Doç. Dr. Sare Aydın Yılmaz, KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da katıldı.

“Ailenin güçlendirilmesi; çocuğun güçlendirilmesi dahası toplumun güçlendirilmesidir”

KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar yaptığı konuşmada, “İstismar hatta çocuk istismarı gibi hassas bir konuda uzun vadede olumlu sonuçlar sağlayacak önleyici bir faktör olarak ailenin güçlendirilmesine olan inancımı belirtmek istiyorum. Ailenin güçlendirilmesi, çocuğun güçlendirilmesi dahası toplumun güçlendirilmesidir. Güçlü ve sağlıklı bir toplum inşa etmenin yegane yolu güçlü ailelerin, şuurlu ebeveynlerin yetiştirilmesidir. Bizler kadın ve aileyi güçlendirerek sağlıklı toplumlar oluşmasına katkıda bulunmak isteyen bir sivil toplum kuruluşu olarak farklı toplumsal aktörlerin temsilcisi olan ve alanında uzmanlaşan sizlerin değerli katkılarını oldukça önemsiyoruz” dedi.

“Türkiye’deki tüm annelere ulaşmayı hedefliyoruz”

Bakanlık olarak 900 binin üzerinde aileye eğitim verildiğini ifade eden Bakan Kaya, “Koruyucu ve önleyici hizmetlerin başında en önemli alan, eğitim. Bakanlık olarak aileye, çocuğa ve çocuklara temas halindeki tüm meslek gruplarına yönelik kapsamlı eğitim grupları düzenliyoruz. Aile eğitim programı ile çocuğa yaklaşım, iletişimi başlatma, kriz ve krize müdahale, çocukta mahremiyet konularında 900 binin üzerinde aileye eğitim verdik. İlk eğitimi çocuk ailede alıyor. Ailede de ilk eğitmen çocuğun annesi. Biz bu yüzden özellikle ailelerin, ebeveynlerin eğitimini çok önemsiyoruz. 900 bin verdiğimiz eğitimin sayısını arttırarak sürdürmeyi Türkiye’deki tüm annelere ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Bakan Kaya konuşmasının devamında, “Ailelere, çocukların yaş düzeyine göre çocuklara yönelik beden bütünlüğü, çocuğun beden bütünlüğünü, etkinliklerle değerler eğitimi ve mahremiyet bilinci konularında da eğitim programlarının sürdürüyoruz. 2018 yılı içerisinde yatılı kuruluş personelimize, sosyal yardım alan ailelere, evde bakım alan ailelere ve ekonomik yoksunluk sebebiyle desteklediğimiz ailelerimize yönelik yaklaşık 1 buçuk milyon aileye yönelik bu konularda eğitim vermeyi bakanlık olarak hedefliyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Çocuk istismarının üstünün örtülmesine asla ve asla müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz”

İstismarcıların en ağır cezayı alması konusunda yasal süreci de tamamı ile takip ettiklerini ifade eden Bakan Kaya, “Tüm meslek grubu çalışanları için çocuk istismarının tespiti kanunu bildirim zorunluluğu, yapılacak tüm müdahaleler ve izleme sürecine yönelik eğitimler düzenliyoruz. Çünkü bir çocuk ihmal ve istismara uğradığında bunun asla ve asla gizli kalmaması gerektiğine inanıyoruz. Biz çocuk ihmal ve istismarının üstünün örtülmesine asla ve asla müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz de. Bir çocuk ihmal ve istismara uğradığında bunu fark edenlerin bildirim zorunluğu vardır. Bu konu çok önemlidir. Çocuğun öncelikli olarak bir ihmal ve istismara uğramamasını istiyoruz ama eğer ki ihmal ve istismara uğradıysa da bu istismarın sonucunda oluşabilecek tüm fiziksel, ruhsal yaraların sarılması konusunda çocuğumuza çok önemli destek veriyoruz. Bu istismarcının da en ağır cezayı alması konusunda yasal süreci de tamamı ile takip ediyoruz" diye konuştu.