Bakan Kaya ile küçük çocuk arasında renkli diyalog

Aile ve Sosyal Politikalar BakanıFatma Betül Sayan Kaya,Bahçelievler Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi’nde kalan yaşlılara ve çocuklara bayram ziyaretinde bulundu. Çocukların ve yaşlıların evlerine misafir olan Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, çiçeklerle karşılandı. Burada çocuklarla ve yaşlılarla sohbet edip, bayramlaştı. Bayramlaşma sırasında çocuklar yaşlıların ellerini öpüp onlara hediye verirken, yaşlılar da çocuklara hediyeler verdi. Yaşlıların tek tek ellerinden öpüp onlarla yakından ilgilenip sohbet eden Bakan Kaya, yaşlılara çeşitli hediyeler verirken çocuklara da bayram harçlığı vermeyi ihmal etmedi.

“Bayramı buruk geçirmemeleri için yaşlılarımıza konuk olduk”

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, ‘’Ramazanı 30 gün boyunca çocuklarımızla, yaşlılarımızla, engellilerimizle, şehit ve gazi yakınlarımızla paylaştık. Bayram sevincini de burada Bahçelievler Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi’nde çocuklarımız birlikte paylaşmak istedik. İlk başta çocuklarımızla bayramlaştık daha sonra çocuklarımızla birlikte yaşlılarımızı ziyaret ettik ve büyüklerin elini öpme geleneğini çocuklarımıza yaşatmak istedik. Yaşlılarımızın bayramda yalnız kalmamaları, buruk geçirmemeleri için çocuklarımızla birlikte yaşlılarımıza konuk olduk. Ellerini öptük onlarla sohbet ettik, dertleştik, gönüllerini aldık çok güzel bir bayram sabahı oldu bizim için, biz büyük bir aileyiz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak kurumlarımızda kalan bütün çocuklarımız benim çocuklarım gibi öyle hissediyorum gerçekten onlar bana bana bakan anne diyor, bende onları evlatlarımdan ayırmıyorum. 80 milyonun bu bayramı huzur içinde geçirmesini temenni ediyorum ve aileler de olan ufak kırgınlıkların da bu bayram vesilesiyle giderilmesini temenni ediyorum. Bayramlar huzurun paylaşmanın arttığı zamanlar aile içinde de birliklerin artması gereken zamanlar 80 milyona tekrar hayırlı bayramlar diliyorum’’dedi.

Ziyarette renkli görüntüler oluştu

Ziyaret sırasında Bakan Kaya ile bir çocuk arasında yaşanan diyalog renkli görüntüler oluşturdu. Bakan Kaya elini öpen çocuğa, “Büyüklerin eli öpülür değil mi? diye sorulması üzerine çocuk, “En fazla yaşlıların eli öpülür” diye karşılık verdi. Bakan Kaya da, “Evet en fazla yaşlıların öpülür, ben daha o kadar yaşlanmadım, doğru söylüyorsun” dedi.

Bunun üzerine çocuğun Bakan Kaya’ya yaşını sorması üzerine Kaya, “Kaç yaşında gösteriyorum?” diye sorunca küçük çocuk “Kızların yaşı sorulmaz” diye cevapladı. Yaşanan o diyalog renkli görüntüler oluşturdu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ayşe Eren, ‘’İnsanlar geldiklerinde bizleri ziyaret ettiklerinde, dolaştıklarında çok hoşumuza gidiyor memnun oluyoruz. Gençlerimiz ilk önce gezmeye gitmesinler büyüklerin yanlarına gelsinler bizim dualarımızı alsınlar ondan sonra gezsinler’’ ifadelerini kullandı.

20 senedir huzurevinde olduğunu söyleyen Veli Ak,’’Burada olmaktan dolayı çok mutluyum, buradan başka yerde rahat edemiyorum. Ziyaretçilerimiz çok oluyor, tanısak da tanımasak da hep geliyorlar’’ diye konuştu.

Bakan Kaya’ya çiçek veren çocuklardan bir tanesi ise, ‘’Bakanımıza çiçek verdiğim için çok mutlu oldum. Bakanımı çok genç, biraz da uzun boylu ama yaşlıların ellerini öpünce hoşumuza gitti’’ şeklinde konuştu.