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16 Nisan 2017 11:18

Bakan Kaya kucağındaki bebeği ile sandık başına geldi

İSTANBUL(İHA)Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, çocuklarıyla birlikte oyunu kullandı.

Bakan Kaya kucağındaki bebeği ile sandık başına geldi

16 Nisan 2017 11:18

Kucağındaki bebeği ile sandık başına gelen Bakan Kaya, oy zarfını sandığa çocuğu ile birlikte attı.


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, eşi ve çocukları ile birlikte oyunu kullanmak üzere Ümraniye Şakire Hanım Eğitim Uygulama Okuluna geldi.


Kucağındaki bebeği sandık başına gelen Kaya, oy zarfını 6 yaşındaki oğlu ile sandığa attı.


Oy kullanmasının ardından kısa bir açıklama yapan Bakan Kaya, "Ailecek oyumuzu kullandık. Ülkemizin demokrasisi için çok güzel bir sonuç alacağız. Heyecanlıyım. Çok yoğun bir ç.alışma temposunun ardından bugün oyumuzu verdik. Ülkemiz 2023, 2053, 2071 hedeflerine koşar adımlarla ulaşacak. Bu akşam sonuçları alacağız. Demokrasimizi güçlendireceğiz. Çocuklarımızın geleceği için kullandık. Türkiye’nin çok daha güzel yarınlara ulaşması için oyumuzu kullandık” dedi.


Bakan Kaya, yaptığı açıklamanın ardından eşi ve çocuklarıyla birlikte buradan ayrıldı.




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