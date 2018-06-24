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24 Haziran 2018 12:38

Bakan Kaya, oyunu çocuklarıyla birlikte kullandı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, oyunu Fatih’te çocukları ile birlikte kullandı.

Bakan Kaya, oyunu çocuklarıyla birlikte kullandı

24 Haziran 2018 12:38

Bakan Kaya, "Yeni sistemin ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, oyunu Hırkai Şerif Ortaokulu 1015 nolu sandıkta kulandı. Bakan Kaya’ya Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver de eşlik etti. Eşi İlyas Kaya, çocukları Ahmet Akif ve Ayşe ile birlikte oyunu kullanan Bakan Kaya, gazetecilere açıklamalarda bulundu.


Türkiye tarihinin en önemli seçiminin yapıldığını vurgulayan Bakan Kaya, "Vatandaşlarımız belki de ülkemizi yüzyılını etkileyecek bir seçim için oy kullanıyorlar. Adeta bir beka mücadelesi verdiğimizi düşündüğümüz bu dönemde Türkiye’nin çok daha güçlenmesi için, çocuklarımızın geleceği için, kadınlarımızın daha güçlü olmasın içi oyumuzu kullandık. Yeni sistemin ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. İstikrar, güven ve kalkınmanın çok daha artacağı bir dönem olacağını düşünüyorum. Şimdiden herkese hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.


Bakan Kaya, kendisinin siyasetin içerisinden geldiğini hatırlatarak, kendi çocuklarının da seçim heyecanını yaşaması için yanında getirdiğini söyledi.




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