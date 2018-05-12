Bakan Kaya, "Terörle mücadelede yürütülen kararlı mücadele siz değerli şehit ailelerimizin onurlu ve vakurlu duruşu sayesindedir’’ dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya anneler günü nedeniyle düzenlenen kahvaltı programında şehit anneleriyle bir araya geldi. Şehit annelerinin elini öpen Bakan Kaya, kırmızı karanfil hediye etti.

Programda konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Anne bir evladı büyütür, yetiştirir, o evlat bir ülkenin kaderini değiştirir, toplumun kaderini değiştirir. Anneler, annelik bu yüzden çok kutsaldır. Medeniyetimizin taşıyıcısı annelerimiz, anne ocaktır, anne vatandır, yurttur. Siz değerli annelerimiz, şehit annelerimiz ocaklar tütsün diye vatanına evladını şehit vermiş kutsal annelerimizsiniz. Allah sizlerden razı olsun’’ ifadelerini kullandı.

Terörle mücadele konusunda annelerin göstermiş olduğu duruşa dikkat çeken Bakan Kaya, "Anadolu’yu bize yurt kılan, Asya’dan Balkanlara, Yemen’den Çanakkale’ye, Sakarya’dan Dumlupınar’a kadar annelerimizin gösterdiği üstün fedakarlık sayesinde. Bugünde terörle mücadele konusunda Doğu Anadolu’da, Güney Doğu’da yürütülen kararlı mücadele siz değerli şehit ailelerimizin onurlu ve vakurlu duruşu sayesindedir. Allah hepinizden razı olsun. Yine 15 Temmuz’da bu milletin hain işgal girişimine karşı vücudunu siper ettiği o gecede de bu kahramanlık destanının yazılmasının öncüsü kahraman annelerimizdir. O gece sokağa çıkan milyonlarca insanın annesidir. O gece şehit olan 251 şehidimizin annesidir. Yine o gece gazi olan bu vatanın kahraman evlatlarının anneler sayesindedir. Siz evlatlarınızı böle vatan aşkıyla, bayrak aşkıyla büyütmeseydiniz o insanlar, o şehitlerimiz böyle en ön safta vatanı için şehadete koşmazdı. Evlatlarınızı şehit verdikten sonra onurlu ve vakur duruşunuz bizlere güç veriyor’’ şeklinde konuştu.

Şehit olan güvenlik güçlerinin göstermiş olduğu kahramanlıkların içerideki ve dışarıdaki düşmanları korkuttuğunu vurgulayan Bakan Kaya, "Bu uğurda vermiş olduğumuz her şehit yeniden dirilişimizin bir müjdesidir. Şehitlerimizin üstün cesareti millet olarak bekamızın en büyük delilidir. Şehitlerimizin gösterdiği kahramanlıkları daha yeni Afrin’de süren operasyonlarda gördük. Onların kahramanlıkları adeta düğüne gider gibi operasyona gitmeleri millet düşmanlarının, içerideki ve dışarıdaki düşmanlarımızın en büyük korkusudur. Ülkemizin huzurunu, birliğini korumak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan şehitlerimiz ve onların aziz anneleri sayesinde ay yıldızlı bayrağımız güvenle bu vatanın topraklarında dalgalanmaya devam edecek" diye konuştu.