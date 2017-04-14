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14 Nisan 2017 16:23

Bakan Kaya, vatandaşlara Türkistan Pilavı ikram etti

Zeytinburnu Geleneksel 4’üncü Radyo Festivali ve Yöresel Tatlar Şöleni’nde pilav kazanının başına geçerek vatandaşlara Türkistan Pilavı ikram eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, “Ben de evde yaparım ama buradaki de çok lezzetli olmuş, evde yapılmış gibi lezzetli.

Bakan Kaya, vatandaşlara Türkistan Pilavı ikram etti

14 Nisan 2017 16:23

En severek yaptığım yemek bu onu söyleyeyim” dedi.


Yöresel lezzetlerin günümüzde yaşatılması ve halkla buluşmasını sağlayan Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen Zeytinburnu Geleneksel 4’üncü Radyo Festivali ve Yöresel Tatlar Şöleni’ne Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya katıldı. 15 Temmuz Meydanı’nda düzenlenen festivale Bakan Kaya’nın yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Zeytinburnu Belediyesi Aşevi Müdürü Muhammed Güneş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yaklaşık 20 bin kişi için titizlikle hazırlanan Türkistan pilavı ayranlarla birlikte vatandaşlara ikram edildi. Bakan Kaya ve Başkan Aydın pilav kazanın başına geçerek Türkistan pilavı alabilmek için uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlara pilav ve ayran ikramında bulundu. Metrelerce kuyruğun ardından Türkistan pilavının tadına bakan kimi vatandaşlar yeniden sıraya girerek Türk dünyasının önemli lezzetlerinden olan pilavdan alarak evlerine de götürdü. Genç yaşlı bir çok vatandaşın tadına baktığı Türkistan Pilavı ise vatandaşlardan tam not aldı.



"Çok lezzetli olmuş, aynı zamanda çok severek yaptığım bir yemek”


Kültürel lezzetlerin gelecek nesillere aktarılması adına bu festivallerin önemli çalışmalar olduğunu dile getiren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, “Bugün 16 Nisan referandumu için esnaf ziyareti yaptık Zeytinburnu’nda bir de Türkistan pilavı dağıtımına iştirak ediyoruz. Çok lezzetli olmuş, pilavı tattım, aynı zaman da çok severek yaptığım bir yemek. Amerika’dayken Türkistanlı arkadaşlarımdan öğrenmiştim. Ben de evde yaparım ama buradaki de çok lezzetli olmuş, evde yapılmış gibi lezzetli. En severek yaptığım yemek bu onu söyleyeyim. Special yemeğimdir, evde en severek yaptığım yemek de bu yemek” diye konuştu.



“Türk mutfağının en önemli zenginliklerinden bir tanesi Türkistan Pilavı”


Festival kapsamında binlerce vatandaşa özenle yöresel yemeklerin ikram edildiğini ve ilgiden çok memnun olduklarını ifade eden Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, ”Türk mutfağının en önemli zenginliklerinden bir tanesi Türkistan Pilavı ve Zeytinburnu’nda çok yapılır. Evimizde de zaman zaman yapılır. Bugün burada 4’üncü Radyo Festivali kapsamında yöresel tatlardan Türk dünyasının önemli tatlarından biri olan Türkistan Pilavı’nı da Sayın Bakanımızla birlikte ikram ediyoruz” dedi.



“Geçen seneden beri buraya geliyorum”


Metrelerce kuyruğa rağmen Türkistan Pilavı alabilmek için sıraya giren Zübeyde Eskitütüncü, “Geçen seneden beri buraya geliyorum. Çiğ köfte yiyemedim çünkü kalmamıştı. Börek aldım şimdi de pilav alacağım, çok severim” ifadelerini kullandı.


Festival, 15 Nisan Cumartesi günü ise 15 bin kişilik Hamsi Şöleni ikramı ile sona erecek. Festival kapsamında ünlü radyocular Afrikalı Ali, Hopdedik Ayhan, Ercan Işık, Barbaros Özdemir, Mehmet Ayan gibi birçok radyocu da festival alanından canlı yayın yapacak.




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